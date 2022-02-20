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「回國不安全」哈利1家4口不回英 怪政府不派警保護

編譯中心／綜合19日電
英國哈利王子不願意帶孩子回英國，原因是英國政府拒絕為他提供警力保護。（路透資料照片）
英國哈利王子不願意帶孩子回英國，原因是英國政府拒絕為他提供警力保護。（路透資料照片）

英國哈利王子的律師18日在倫敦一座法院表示，哈利不願意帶孩子回英國，原因是英國政府拒絕為他提供警力保護，即使他願支付費用亦然。哈利為此對英國政府提出訴訟。

中央社引述法新社報導，哈利與妻子梅根2020年拋棄王室成員身分並遷居美國洛杉磯後，因此喪失由納稅人負擔的警力保護待遇。哈利和梅根在美國擁有自己的私人維安團隊，但哈利表示，他們在英國沒有足夠的司法權和使用權可借重情治機構來保護家人安全。

頭銜為薩塞克斯公爵的哈利並沒有出庭，英國內政部拒絕他所提自費聘用英國警力保護的要求後，他正興訟以求司法審查。哈利的律師法提馬（Shaheed Fatima）告訴皇家法院：「這項訴訟與一個事實相關，即原告在英國感到不安全。不用說，他確實想回國探望親人和朋友，並繼續支持他所關心的慈善機構。最重要的是，這裡永遠都是他的家。」

去年夏季，哈利在倫敦離開一個慈善活動現場時，座車遭狗仔追逐跟拍。第二天，他和兄長威廉王子為母親黛安娜王妃雕像揭幕。黛安娜王妃1997年正因為躲避狗仔，在巴黎一場車禍中去世，哈利與英國媒體的關係因此長期不佳。

代表英國政府的律師巴默（Robert Palmer）表示，哈利的說法「不可論證且缺乏理據」。巴默在書面陳詞中表示，哈利提出自費負擔警察維安的要求不是問題核心，因為「私人出資並無法取得警察提供的個人安全保護」。

哈利 英國 警察

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