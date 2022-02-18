英王室醜聞又一樁 查理基金會涉「金錢換勳爵」

查理王子旗下的王子基金會捲「金錢換勳爵」醜聞，查理將被警方問話。(Getty Images)

英國警方表示，正對王儲查理的慈善機構展開調查，理由是一名沙烏地富豪在向查理的「王子基金會」捐款150萬英鎊(約207萬美元)後獲得了英國公民身分和爵位。查理或會作為證人接受警方問話。

路透報導，倫敦警方16日發聲明稱，特別調查小組檢視過「星期日泰晤士報」去年9月相關報導，及「王子基金會」提供的文件等資料後，根據1925年榮譽濫用防止法，對該基金會涉嫌的違法行為進行調查，目前暫時沒有逮捕任何人。

報導指出，查理的長期助手、同時也是「王子基金會」前行政總裁福塞特（Michael Fawcett），涉嫌在2014年至2018年間，以爵士銜頭及入籍英國的條件，換取一名沙烏地阿拉伯 富豪向基金會捐款150萬英鎊。

查理的一名發言人表示：「關於有人以向基金會捐款來換取爵位或英國公民身分一事，威爾斯親王毫不知情。」

報導稱，福塞特已於去年辭去基金會職務。他被指涉嫌擔任中間人，為富豪牽線。基金會指，福西特會配合警方調查。

在此之前，「王子基金會」曾因接受俄羅斯 銀行家列烏斯（Dmitry Leus）的捐款，而受到蘇格蘭慈善監管機構辦公室（OSCR）的調查。

此外，外界擔心英國女王 伊莉莎白二世可能感染了COVID-19，她昨天首度參加面對面的官方活動曝光，影片中可見女王拄著拐杖站立說，「如你們所見，我動不了」。

女王在位於倫敦以西的溫莎城堡橡木廳（Oak Room）會見這2名軍官時，指著自己的左腿或腳，稱這個部位令她感覺不舒服。

白金漢宮拒絕對此事置評，但據瞭解，女王是感到有些僵硬，而非弄傷了自己或身體不適。

另一方面，查理在二度確診前2天才會見女王，讓人愈來愈擔心女王可能暴露於病毒風險。根據幕僚說法，查理的妻子卡蜜拉隨後也確診，兩人後來一直在自我隔離。