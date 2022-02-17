安德魯「完了」恐恥辱度餘生 性侵和解金可能女王掏錢

英媒指安德魯王子恐在「恥辱中度餘生」。(美聯社)

法庭文件顯示，英國安德魯王子和指控他性侵 的維吉尼亞 ‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)達成庭外和解。英媒披露，和解金高達1630萬美元，安德魯王子恐在「恥辱中度餘生」；這筆巨額和解金引發英國民眾質疑，誰將替這位阮囊羞澀的王子埋單？推估可能來自英國女王 伊莉莎白二世的私人財產。

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這項醜聞已經讓女王今年登基70周年蒙上陰影。法庭審判恐會碰上預定今夏舉行的登基70周年白金禧全國慶祝活動。

英國太陽報批評安德魯「完蛋了」，要求他徹底退出公眾生活，接下來恐「在羞辱中度過餘生」。同時安德魯已被剝奪榮譽軍銜和殿下頭銜。

在野黨派議員認為安德魯王子理應失去約克公爵封號。退伍海軍少將帕裏博士也認為安德魯王子應該遠離公眾視線。

英國評論員譏訕安德魯宣稱他從未見過吉佛瑞，怎會同意以這麼高金額和解，並指出一張兩人在吉佛瑞17歲時的合照。

其他人則呼籲和解金的來源要透明化，無論是從女王的私人所得或實際上來自英國納稅人的官方財源。英國霍華德甘迺迪律師事務所媒體專家史蒂芬斯（Mark Stephens）告訴英國BBC：「安德魯必須證明並非由公眾買單，因為那恐對王室帶來廣泛影響。」

以目前的社會氛圍，安德魯會否出席女王登基白金禧活動或其他王室活動已成疑問。

BBC報導，對於安德魯來說，從法官對這起審判點頭的那刻起，負面影響已難避免。這次庭外和解讓他避過作證過程，他無須答辯認罪，指控與證據也不會在電視廣播中公諸於世，而因為他沒有被判罪，這讓對他的司法威脅束縛得以鬆綁。

但過去幾年所發生的事情還是對他造成了深刻破壞。他跟被定罪的戀童癖與兒童人口販子做朋友，這將永遠把他釘在恥辱柱上。無論對錯，一場民事審判垮台，將永遠被算在他的頭上。消息人士說，「安德魯王子再也回不去了」。