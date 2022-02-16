粉碎染疫傳言 英女王公開現身 抱怨身體僵硬

英國女王伊莉莎白二世（左）抱怨自己身體靈活度。（路透）

自從外界上周開始擔心英國女王 伊莉莎白二世可能感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以來，她今天首度參加面對面的官方活動時，抱怨自己身體靈活度的問題。

95歲的女王在溫莎城堡官邸接待2名高階皇家海軍軍官的影片曝光，影片中可見女王拄著拐杖站立說，「如你們所見，我動不了」。

女王在位於倫敦以西的溫莎城堡橡木廳（Oak Room）會見這2名軍官時，指著自己的左腿或腳，稱這個部位令她感覺不舒服。

白金漢宮拒絕對此事置評，但據瞭解，女王是感到有些僵硬，而非弄傷了自己或身體不適。

另一方面，女王長子查理王儲（Prince Charles）在二度確診COVID-19前2天才會見女王，讓人愈來愈擔心女王可能暴露於病毒風險。

根據幕僚說法，查理的妻子、康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla）隨後也確診，兩人後來一直在自我隔離。

白金漢宮並未透露女王本人是否已接受任何COVID-19篩檢。女王本月紀念登基70周年。

法新社報導，女王昨天在溫莎城堡舉行兩場視訊會議，接見來自愛沙尼亞和西班牙的新任大使。

本月稍早，女王於登基70周年前夕在她位於英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham）的宅邸接待當地人士。

女王去年秋天曾出現未對外說明的健康問題，並為此住院一晚，隨後遵循醫囑休養。據說女王在山均漢姆堡接待賓客一事是她那次住院以來親自出席的最大一場公開活動。

王室當時因為對此事不夠公開透明飽受外界抨擊，最後終於證實女王曾於10月間住院一晚接受「初步」檢測，但迄今從未對外說明檢測性質為何。