在美大受歡迎 英作家稱梅根「沒打算回英國」
英國一位王室專家近日在太陽報撰文宣稱，哈利王子的妻子梅根可能再也不會返回英國，指她「沒有打算」重返自己「不再受歡迎」的英國，也根本「不關心」英國人在想些什麼。
以調查新聞和未授權傳記聞名的作家鮑爾（Tom Bower）聲稱，「此刻，梅根的終極目標仍然不明，但她肯定有了爭取成為美國政治人物般明星的支持。在此同時，英國對哈利梅根是一樁失敗的事業。事實上，我懷疑梅根不再關心她在倫敦是否受到歡迎，她沒有回來的打算」。
鮑爾被稱為英國「最令名人恐懼的傳記作家」，正在撰寫一本關於梅根的爆料大作（Tell-all tome ），並將她拒絕英國的可能原因歸結於聲望暴跌，還有她在美國持續受到歡迎。鮑爾指出，「在溫莎堡舉辦一場好萊塢式婚禮後，她花了接下來一年的時間，抱怨英國媒體與王室給她的待遇，她的虛偽開始敗壞她的聲望」。
鮑爾寫道，「儘管在英國的名聲下跌了，梅根在美國仍受到欽佩」。他指出，哈利梅根2021年9月的3天紐約行是一趟非凡成功之旅，面對中央公園的多達6萬聽眾，身為主講人的夫妻倆登台讓氣氛達到高潮，與紐約市權力掮客的邂逅則令人印象深刻，「他們無疑在民主黨人、少數族裔與青年族群之間享受有力的支持」。
上一則
FB留言