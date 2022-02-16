在美大受歡迎 英作家稱梅根「沒打算回英國」

英國以調查新聞和未授權傳記聞名的作家鮑爾近日在太陽報撰文宣稱，哈利王子的妻子梅根可能再也不會返回英國，指她「沒有打算」重返自己「不再受歡迎」的英國，也根本「不關心」英國人在想些什麼。資料畫面。路透

英國 一位王室專家近日在太陽報撰文宣稱，哈利王子的妻子梅根 可能再也不會返回英國，指她「沒有打算」重返自己「不再受歡迎」的英國，也根本「不關心」英國人在想些什麼。

以調查新聞和未授權傳記聞名的作家鮑爾 （Tom Bower）聲稱，「此刻，梅根的終極目標仍然不明，但她肯定有了爭取成為美國政治人物般明星的支持。在此同時，英國對哈利梅根是一樁失敗的事業。事實上，我懷疑梅根不再關心她在倫敦是否受到歡迎，她沒有回來的打算」。

鮑爾被稱為英國「最令名人恐懼的傳記作家」，正在撰寫一本關於梅根的爆料大作（Tell-all tome ），並將她拒絕英國的可能原因歸結於聲望暴跌，還有她在美國持續受到歡迎。鮑爾指出，「在溫莎堡舉辦一場好萊塢式婚禮後，她花了接下來一年的時間，抱怨英國媒體與王室給她的待遇，她的虛偽開始敗壞她的聲望」。

鮑爾寫道，「儘管在英國的名聲下跌了，梅根在美國仍受到欽佩」。他指出，哈利梅根2021年9月的3天紐約行是一趟非凡成功之旅，面對中央公園的多達6萬聽眾，身為主講人的夫妻倆登台讓氣氛達到高潮，與紐約市權力掮客的邂逅則令人印象深刻，「他們無疑在民主黨人、少數族裔與青年族群之間享受有力的支持」。