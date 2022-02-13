後母將當英王后 威廉支持、哈利沒表態挨批失禮

伊莉莎白二世女王（中左起）將交棒給查爾斯、卡蜜拉繼任英國國王與王后，威廉和凱特則是他們的接班人。（路透資料照片）

英國 伊莉莎白二世女王在即位70周年的聲明中，為兒媳卡蜜拉請命，希望英國民眾支持她未來擁有王后的頭銜。據傳卡蜜拉的兩個繼子威廉、哈利 對此也有不同看法；威廉畢竟是查理王儲之後的王位繼承人，不久就釋出願意支持的風聲，不過哈利和妻子梅根 則對此毫無反應。

英國「每日郵報」的王室新聞總編是哈利與梅根的死對頭，藉此修理兩人，稱女王用聲明力挺卡蜜拉，哈利縱使心有不甘也應該要對祖母即位70周年表示開心，如今裝聾作啞的態度，相當不得體。報導更說，女王能夠幫卡蜜拉一把，展現大公無私的美好德行，因為她在即位70年的大日子將焦點讓給卡蜜拉，令人崇敬；對比之下哈利與梅根的無禮則有失身分。

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特兩對夫妻對於繼母登上后座的態度相左。（路透資料照片）

也有王室專家解讀女王背後的用意，稱是為了消除哈利有可能出新書的影響。早先各方預期哈利會在回憶錄中揭露對後母卡蜜拉的想法，恐將對卡蜜拉登上王后之位非常不利，所以女王早一步先出手爭取國民支持。

而哈利近日除了沒有向祖母即位70周年致意或是表達擁戴外，還很有深意的重申母親黛安娜生前為愛滋病防治、研究貢獻的心力，表示自己不可能做得比母親更好，卻希望繼承她的遺志，繼續努力。等於提醒世人，黛安娜才是英國王后，而非破壞她婚姻的卡蜜拉。

黛安娜與查爾斯的婚姻失敗告終，她也無緣成為英國王后。（路透資料照片）

但女王表態力挺的效果強大，幾天內支持卡蜜拉當上王后的民調從14%上升到55%，卡蜜拉從英國民眾討厭的心機女到過半數願讓她當王后，人氣顯著上升，哈利和梅根則是繼續往下掉。