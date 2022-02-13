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卡蜜拉曾當面嗆黛妃 小三熬出頭變英準王后

編譯莊蕙嘉／綜合12日電
英國王儲查理（左）和卡蜜拉2005年4月在溫莎城堡舉行簡單的結婚儀式。（Getty Images）
英國王儲查理（左）和卡蜜拉2005年4月在溫莎城堡舉行簡單的結婚儀式。（Getty Images）

英國女王伊莉莎白二世月初慶祝登基70周年時表示，希望王儲查理未來繼位時，妻子卡蜜拉（Camilla）可被稱為「王后」（Queen Consort）。曾以小三身分介入查理和已故黛安娜王妃婚姻，被千夫所指的卡蜜拉，和查理各自結束第一段婚姻後再婚，十七年來低調生活並認真執行公務的努力，終於「守得雲開見月明」，獲得女王公開認可。

卡蜜拉家境優渥，外祖父是第三代愛詩肯男爵。她曾赴瑞士和法國求學，1971年在一場馬球賽認識小她一歲的查理，雙方互有好感。但卡蜜拉認為查理不會向她求婚，這段感情恐怕無法開花結果，兩年後嫁給陸軍軍官鮑爾斯，育有一男一女，查理還是她兒子的教父。

查理則在1981年和年僅30歲的黛安娜．史賓塞舉行世紀婚禮，婚後育有威廉哈利王子。

一度失聯的卡蜜拉和查理重逢後發現仍愛著彼此，兩人婚內出軌，查理在1994年承認和卡蜜拉私通，痛苦的黛安娜隔年在英國廣播公司的專訪中說出那句名言：「我的婚姻有三個人，有點太擁擠了。」

根據報導，黛安娜總是譏嘲卡蜜拉是頭洛威拿犬，但卡蜜拉也曾經當黛安娜的面開砲說：「妳有兒子就夠了，還要什麼愛情？」

卡蜜拉在1995年離婚，隔了一年查理和黛安娜也宣告離異，再過了一年後的8月底，黛安娜在狗仔追逐下在巴黎發生車禍死亡，震驚全球。

當時全球民眾把黛安娜的不快樂和香消玉殞怪罪卡蜜拉，怒罵她堂而皇之的介入別人婚姻，但成為眾矢之的的她就是不和查理分手，英國王室也對查理「非卡蜜拉不娶」的頑固相當頭痛。

1999年，查理和卡蜜拉在公關公司的精心安排之下，讓媒體拍攝他們自麗池飯店走出的畫面，這是兩人首度一同公開亮相，藉此將兩人關係昭告天下。但此時的英國民眾對卡蜜拉仍沒有好感，從她的平凡長相、穿著品味乃至於舉手投足都無所不罵。

卡蜜拉依舊低調，不曾反駁外界任何罵聲或質疑。2005年，查理和卡蜜拉在溫莎城堡公證結婚，都是二婚的兩人還破例在聖喬治教堂接受賜福，女王也短暫出席，表示認可兩人的婚姻，婚後卡蜜拉獲封卡瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）。

結婚近17年來，卡蜜拉的忠誠、低調、勤於慈善以及支持查理，令許多人不再那麼地討厭她。卡蜜拉關心閱讀識字、動物保護、家暴與性暴力等議題，因其母親受骨質疏鬆症之苦，她也相當支持宣導活動。

女王點頭 威廉哈利相挺

民調機構輿觀（YouGov）去年11月的一項調查顯示，樂見74歲的卡蜜拉在查理繼位後成為王后者僅14%，不過這個比率已比兩人結婚時高了很多，42%受訪者認為她只能是次一等的王妃。

另外，她在「受歡迎的王室成員」調查中排名第11，喜歡和不喜歡她的民眾分別為三成四與兩成八。

英女王去年12月頒給卡蜜拉「嘉德勳章」，這份殊榮連女王子女的配偶都沒人獲得，本月初更藉登基70周年表達扶正卡蜜拉的心願，可見她長年的努力，女王都看在眼裡。

威廉和哈利也紛紛表達兩人對卡蜜拉的友好，哈利2005年時曾經駁斥外界將卡蜜拉抹黑成「惡毒的繼母」，形容她是「一位優秀的女性，她讓我們的父親非常快樂，這是最重要的事。我和威廉都很愛她」。許多王室專家說，有卡蜜拉陪伴在旁的查理，看起來更放鬆。

英國女王 哈利 威廉

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