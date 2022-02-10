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旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

編譯羅方妤／即時報導
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主與小室圭成婚後，改姓小室脫離皇籍並隨夫婿赴美。日本保守派新聞周刊「週刊新潮」報導，小室圭去年7月參加的美國紐約州律師資格考試落榜，將在本月22日、23日再次挑戰。

然而，對小室圭而言更棘手的問題是，他的旅美簽證最快將在今年5月、最晚今年7月到期，他目前正針對簽證問題向日本外務省諮詢。如果小室圭無法取得新的簽證，小室夫婦恐將打包返日。

「週刊新潮」是日本最有影響力周刊之一。他們指出，小室圭去年5月從紐約州福坦莫大學畢業後，在知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP紐約辦公室擔任律師助理。紐約州執業律師德永解釋，小室圭目前持有簽證應該是學生簽證F-1簽證，其中選擇性實習訓練制度（OPT）讓外籍生能在畢業後留美一年找工作。

由小室圭去年5月畢業推算，簽證最晚今年7月就會到期。德永說：「小室圭需要以通過律師資格考取得H-1B工作簽證，但若依舊落榜，還是有機會透過從事研究員取得該簽證。」

然而，H-1B工作簽證每年都要透過抽籤申請，中籤率不到50％。「週刊新潮」指出，日本政府官員推測，小室圭可能是因為這樣向外務省諮詢。但報導指出，簽證事關國家主權，就算外務省和日本駐紐約大使館施壓，得到回應的可能性趨近於零。

工作簽證 日本 紐約州

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