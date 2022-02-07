哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

英國 伊莉莎白二世女王慶祝即位70周年的公開聲明中，稱自己希望有朝一日兒子查爾斯繼位為王，他的妻子卡蜜拉也能在民眾支持下成為王后，引起各方震撼。就算卡蜜拉和查爾斯結婚多年以來，參與皇室勤務愈來愈多，很多「人民的王妃」黛安娜支持者仍然不願意看到卡蜜拉這位「小三」成功登上本該是黛安娜的后座，英國皇室專家更稱，黛安娜的兩個兒子威廉 、哈利 都已經受夠了父親查爾斯千方百計想讓卡蜜拉成為英國王后，顯然背後的心結深到難以化解。

隨著伊莉莎白二世年過90、健康狀況不若以往，查爾斯繼位的那一天逐漸接近，她也終於做出明確宣示，願意讓現任兒媳卡蜜拉封后，而非像當初嫁進來時所稱的只會得到「伴妃」頭銜。查爾斯對於自己的種種努力終獲母親的認可，自然大為開心，公開表達感謝。然而最愛對外放話的哈利與梅根，至今保持沉默，顯得不太尋常。

曾經寫過皇室專書「兄弟之戰」的勞勃萊西，坦言：「我私下發現威廉和哈利兄弟，其實都對查爾斯想方設法要讓卡蜜拉登上王后之位，感到又煩又討厭。」難得兩兄弟對很多事都意見相左，卻對這件事立場一致，畢竟再怎麼樣，這位後母是害他們親媽婚姻不幸、悲劇以終的罪魁禍首之一，時間就算能沖淡一切，想要全部忘掉舊恨是很難的。

雖然不像威廉、哈利兄弟是親自感受到卡蜜拉的影響，英國不少民眾也還是對卡蜜拉有芥蒂，最新 YouGov民調顯示，只有13%的英國人民願意接受卡蜜拉擁有王后的頭銜，41%的人還是寧可她只是「伴妃」。