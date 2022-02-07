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哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）
威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

英國伊莉莎白二世女王慶祝即位70周年的公開聲明中，稱自己希望有朝一日兒子查爾斯繼位為王，他的妻子卡蜜拉也能在民眾支持下成為王后，引起各方震撼。就算卡蜜拉和查爾斯結婚多年以來，參與皇室勤務愈來愈多，很多「人民的王妃」黛安娜支持者仍然不願意看到卡蜜拉這位「小三」成功登上本該是黛安娜的后座，英國皇室專家更稱，黛安娜的兩個兒子威廉哈利都已經受夠了父親查爾斯千方百計想讓卡蜜拉成為英國王后，顯然背後的心結深到難以化解。

隨著伊莉莎白二世年過90、健康狀況不若以往，查爾斯繼位的那一天逐漸接近，她也終於做出明確宣示，願意讓現任兒媳卡蜜拉封后，而非像當初嫁進來時所稱的只會得到「伴妃」頭銜。查爾斯對於自己的種種努力終獲母親的認可，自然大為開心，公開表達感謝。然而最愛對外放話的哈利與梅根，至今保持沉默，顯得不太尋常。

曾經寫過皇室專書「兄弟之戰」的勞勃萊西，坦言：「我私下發現威廉和哈利兄弟，其實都對查爾斯想方設法要讓卡蜜拉登上王后之位，感到又煩又討厭。」難得兩兄弟對很多事都意見相左，卻對這件事立場一致，畢竟再怎麼樣，這位後母是害他們親媽婚姻不幸、悲劇以終的罪魁禍首之一，時間就算能沖淡一切，想要全部忘掉舊恨是很難的。

雖然不像威廉、哈利兄弟是親自感受到卡蜜拉的影響，英國不少民眾也還是對卡蜜拉有芥蒂，最新 YouGov民調顯示，只有13%的英國人民願意接受卡蜜拉擁有王后的頭銜，41%的人還是寧可她只是「伴妃」。

哈利（後排左）與威廉（中排左）據傳都對繼母卡蜜拉（前排右）成為王后很有意見。（路...
哈利（後排左）與威廉（中排左）據傳都對繼母卡蜜拉（前排右）成為王后很有意見。（路透資料照片）
查爾斯（右）一心一意要讓卡蜜拉成為英國王后。（路透資料照片）
查爾斯（右）一心一意要讓卡蜜拉成為英國王后。（路透資料照片）

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