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廚神是你？英女王登基70年 邀各路好漢獻上究極布丁

中央社／倫敦5日綜合外電報導

「這會是無上的榮耀！」英國業餘廚神正摩拳擦掌，爭相打造最棒的白金禧年（Platinum Jubilee Year）布丁，慶賀女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年。

這場廚神大賽開放給全英烘焙高手參加，只要未持專業證照、年齡8歲以上，皆可報名一展廚藝。

參賽者獻上的布丁不僅要配得上女王身分，也得作法簡單，簡單到數以百萬計英國人舉辦街頭派對慶祝這個歷史性時刻時，都能輕鬆地自行複製。

梅子查佛蛋糕、覆盆子與白巧克力起司蛋糕、皇家檸檬塔…社群媒體上已經可以看到準備大展身手的各路廚神，端出各式各樣的新奇點子。

31歲的史密斯（Samantha Smith）從以另一位女王為名的「維多利亞海綿蛋糕」（Victoria Sponge）得到靈感，發想出王冠造型、覆滿藍莓和覆盆子的「伊麗莎白海綿蛋糕」（Elizabeth Sponge）。

這位家住英格蘭中部魯格比（Rugby）的律師告訴法新社：「我這款蛋糕相當基本，只用浸泡在多寶力酒（Dubonnet）的水果稍稍調味。多寶力酒顯然是女王最愛。」

參賽者的挑戰難就難在無從得知女王鍾愛何種口味，擔任評審的烹飪史專家艾瑟凡（Regula Ysewijn）說，「沒人確定她喜歡什麼」，「從她登基以來，民眾和英國媒體就一直想知道她到底愛吃什麼口味，這真的保密到家」。

坊間傳聞女王特別喜愛孫子威廉和凱特2011年大婚時的新郎蛋糕，艾瑟凡說，那時的新郎蛋糕「用餅乾製作，夾了巧克力在裡面」，「我們知道她喜歡那個蛋糕，所以她應該喜歡巧克力」。

艾瑟凡還說，身為女王，「她得喜愛英式布丁（British Pudding）、傳統布丁，所以大家可以從傳統口味下手，不妨做個蒸蛋糕（steamed pudding）試試」。

艾瑟凡表示，除了味道和原創性，評審也希望參賽者把女王高潮起伏的漫長人生，還有她這一路走來成就的諸多功績考量進去，從中擷取靈感，灌注到布丁之中。

優勝者可獲主辦單位倫敦知名食品店「福南梅森」（Fortnum & Mason）提供的系列商品，但更重要的是，得主這份食譜，還有機會留名烹飪青史。

英國 社群媒體 凱特

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