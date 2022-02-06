媳婦熬出頭 英女王為辭世後布局：希望卡蜜拉當王后

英國女王伊莉莎白二世6日登基70周年， 5日在官邸切蛋糕慶祝。（路透）

英國女王 伊莉莎白二世5日宣布，她「真誠願望」王儲查理王子登基時，他的妻子卡蜜拉(Camilla)將成為王后。

女王發表在位70周年「白金禧」(The Platinum jubilee)書面談話，她表示，當時間到了，卡蜜拉應該成為「王后」(Queen Consort)。之前有人提議卡蜜拉的未來頭銜是「王妃」(Princess Consort)。

95歲的英女王又說，當查理成為國王時，她曉得英國人民將會給予查理和卡蜜拉「如同大家所給予我的支持」。這項聲明顯示，女王正為自己辭世後的未來規畫，且高度評價卡蜜拉。

女王這一步反映出卡蜜拉已廣被接受為王室成員，八卦 小報也不再緊抓著她不放。克拉倫斯宮發言人表示，查理王子夫婦對女王的談話深為「感動和榮幸」。

卡蜜拉未來的頭銜一直懸而未決，女王的談話直接解決了這個問題。卡蜜拉嫁給查理王子後，獲封康瓦爾公爵夫人(Duchess of Cornwall)。

英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為王后。（歐新社資料照片）

卡蜜拉是查理王子年輕時的情人，但後來嫁給別人。查理王子在與黛安娜王妃離婚前，就與卡蜜拉大搞婚外情，讓許多英國民眾不滿。查理王子2005年迎娶卡蜜拉，王室為安撫民意，在兩人結婚前宣布，查理王子成為國王，卡蜜拉的身分也只是「王妃」而非王后。而今，一直很疼愛卡蜜拉的女王直接表達希望她成為「卡蜜拉王后」(Queen Camilla)。

此外，女王6日將迎接在位70周年紀念日，5日在英格蘭東部諾福克郡的桑德令罕莊園舉辦招待會。BBC報導，當地退休 長者、婦女協會、以及兩組志工團體受邀參加。去年10月起，女王在一次住院接受檢查後就鮮少出席公開場合，不過5日她顯得神采奕奕，笑容滿面，切了民眾為她烤的蛋糕，十分親民。當地民眾為女王烤了一個維多利亞海綿蛋糕，上頭繪有登基70周年的「白金禧」圖案。