反梅根酸民超恐怖 非要逼到她自我傷害或離婚才肯罷休

梅根飽受酸民惡意攻擊，被推論希望對她造成慘痛的後果。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 是目前全球最知名的人物之一，卻也受到特別多的攻擊，自從她的丈夫哈利發布兩人要卸下皇室重要成員身分開始，就有一堆的酸民專門鎖定她，在她去年於歐普拉的電視專訪揭露皇室內有人員刻意散布破壞她形象的謠言且有重要皇室成員涉及種族歧視後，更點燃擁護皇室派的怒火，根據統計，目前3個主要的反梅根YouTube頻道，已累積了近5億點閱，讓流量分析平台的創辦者非常憂心，認為反梅根的酸民們有很可怕的期待，可能要到鬧出嚴重的後果才肯罷休。

所謂的「嚴重後果」是怎麼樣的程度?根據Bot Sentinel創辦人克里斯多夫布齊的看法，除非梅根受到身體上或是精神上的重大損失，他們才會停止繼續對她惡意攻擊，怨念非常深，相當令人擔憂。從這些人在網上的文字，或是社群網站上的回應，都很清楚看得出他們對梅根的仇視，但梅根與哈利都已經離開英國、到了美國，照說已經遠離皇室權位的爭奪，為何酸民還是不收手？他相信這些人對梅根的惡意強烈到非得看到她自我傷害，或是被別人傷害，或者她和哈利的婚姻破裂才會滿足，愈想愈讓人毛骨悚然。

除了這群惡毒的酸民外，梅根也要面對視她如死對頭的八卦刊物持續攻擊，「Woman's Day」最近就稱伊莉莎白二世女王即將慶祝即位70周年，把一些權利放給未來要接掌王位的威廉 王子，而威廉擺明給弟媳難看，不邀請梅根，認為梅根愛出風頭，只要一參加就會試圖把所有目光焦點都搶過來，當天的主角應該是女王奶奶，這一來梅根不僅沒有面子，還等於是奇恥大辱，已經急著要讓威廉改變心意，可惜威廉意志也很堅決。

專門打臉八卦的網站，就稱「Woman's Day」持續詛咒梅根，去年都還報導過她與哈利婚姻觸礁，結果兩個人還是好好的在一起，因此這一次又是毫無根據的瞎掰，只是要再羞辱梅根。