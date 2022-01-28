我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登正赴賓州宣傳基建法案 當地驚傳橋塌 尚無傷亡

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

反梅根酸民超恐怖 非要逼到她自我傷害或離婚才肯罷休

記者蘇詠智／即時報導
梅根飽受酸民惡意攻擊，被推論希望對她造成慘痛的後果。（路透資料照片）
梅根飽受酸民惡意攻擊，被推論希望對她造成慘痛的後果。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根是目前全球最知名的人物之一，卻也受到特別多的攻擊，自從她的丈夫哈利發布兩人要卸下皇室重要成員身分開始，就有一堆的酸民專門鎖定她，在她去年於歐普拉的電視專訪揭露皇室內有人員刻意散布破壞她形象的謠言且有重要皇室成員涉及種族歧視後，更點燃擁護皇室派的怒火，根據統計，目前3個主要的反梅根YouTube頻道，已累積了近5億點閱，讓流量分析平台的創辦者非常憂心，認為反梅根的酸民們有很可怕的期待，可能要到鬧出嚴重的後果才肯罷休。

所謂的「嚴重後果」是怎麼樣的程度?根據Bot Sentinel創辦人克里斯多夫布齊的看法，除非梅根受到身體上或是精神上的重大損失，他們才會停止繼續對她惡意攻擊，怨念非常深，相當令人擔憂。從這些人在網上的文字，或是社群網站上的回應，都很清楚看得出他們對梅根的仇視，但梅根與哈利都已經離開英國、到了美國，照說已經遠離皇室權位的爭奪，為何酸民還是不收手？他相信這些人對梅根的惡意強烈到非得看到她自我傷害，或是被別人傷害，或者她和哈利的婚姻破裂才會滿足，愈想愈讓人毛骨悚然。

除了這群惡毒的酸民外，梅根也要面對視她如死對頭的八卦刊物持續攻擊，「Woman's Day」最近就稱伊莉莎白二世女王即將慶祝即位70周年，把一些權利放給未來要接掌王位的威廉王子，而威廉擺明給弟媳難看，不邀請梅根，認為梅根愛出風頭，只要一參加就會試圖把所有目光焦點都搶過來，當天的主角應該是女王奶奶，這一來梅根不僅沒有面子，還等於是奇恥大辱，已經急著要讓威廉改變心意，可惜威廉意志也很堅決。

專門打臉八卦的網站，就稱「Woman's Day」持續詛咒梅根，去年都還報導過她與哈利婚姻觸礁，結果兩個人還是好好的在一起，因此這一次又是毫無根據的瞎掰，只是要再羞辱梅根。

威廉（左一）被指拒邀弟媳梅根（右二）出席女王祖母的就位70周年慶。（路透資料照片...
威廉（左一）被指拒邀弟媳梅根（右二）出席女王祖母的就位70周年慶。（路透資料照片）

梅根 哈利 威廉

上一則

日相岸田文雄發表繁簡中文賀詞 向華人拜年

下一則

印度青年失業悲歌 1000萬人搶鐵路公司3.5萬職缺

延伸閱讀

查爾斯主動求和哈利 背後別有目的？兒子未必領情

查爾斯主動求和哈利 背後別有目的？兒子未必領情
梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲
大亂鬥 威廉偷腥再度變熱門話題 哈利、梅根粉絲搞的?

大亂鬥 威廉偷腥再度變熱門話題 哈利、梅根粉絲搞的?
凱特40歲生日 傳哈利、梅根這樣道賀……

凱特40歲生日 傳哈利、梅根這樣道賀……

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些