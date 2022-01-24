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查爾斯主動求和哈利 背後別有目的？兒子未必領情

記者蘇詠智／即時報導
查爾斯王子（左）傳對兒子哈利主動遞出和平橄欖枝，但背後另有目的。圖／摘自Twitter
查爾斯王子（左）傳對兒子哈利主動遞出和平橄欖枝，但背後另有目的。圖／摘自Twitter

英國哈利王子與妻子梅根和皇室之間的關係，始終是各方矚目焦點。兩人去年在歐普拉電視專訪重砲攻擊皇室內有人種族歧視、惡意散布對梅根不利的謠言想破壞她形象等，與皇室之間因此陷入更大的分歧，時常隔空交火，哈利後來兩度返英，出席祖父的葬禮，以及為母親黛安娜60冥誕的紀念雕像揭幕，外界都只注意到怕他毀壞皇室成員形象以致動搖君主立憲制的王儲威廉，對這個從小一起長大、關係親密的弟弟冷淡到家，彼此的不和幾乎難以遮掩。

對於哈利，威廉與父親查爾斯皆感棘手，因為他並沒有太大可能接下英國國王的重任，所以大鳴大放抨擊皇室的不公平沒有一點點心理負擔和顧忌，不像查爾斯與威廉，早就都以未來國王自居，最氣有人危害到他們繼位為王的機會，哈利三天兩頭放砲，若是助長外界對皇室的反感，導致君主立憲結束，那就是他們一輩子最大的損失，偏偏哈利的性格又比較衝動、敏感，一覺得被虧待就忍不住要講出來。

有別於對哈利還不願釋懷的威廉，查爾斯畢竟是長輩，主動遞出和平的橄欖枝，表示下個月母親伊莉莎白二世歡慶即位70周年，歡迎哈利、梅根帶著他們的一子一女回英國，與他和妻子卡蜜拉同住。這對於長居美國、在英國人氣跌谷底且看似與皇室人員休想和解的哈利與梅根，是絕佳的良機，絕對該好好把握。

然而英國媒體報導，查爾斯不是平白無故要原諒哈利，背後其實是在盤算著，哈利和書商簽約要出自己的回憶錄，裡面一定會提到他13歲就失去母親，造成青少年時期生活有多少陰影，一切都是由於卡蜜拉，可想而知，對於卡蜜拉不會有多少好話，眾所周知，查爾斯一心想讓卡蜜拉能夠在自己繼位後擁有王后的頭銜，為此下了一堆工夫，因此趕快先對哈利示好、展開拉攏，免得到時他出書破壞卡蜜拉的公眾形象。

對於查爾斯的盤算，哈利不一定會傻傻的被擺布，他又是出了名的深愛母親、決定維護關於母親的一切，卡蜜拉想要接手黛安娜生前擁有的一切，哈利未必會讓她如願。

查爾斯（左）對卡蜜拉深情不移，想盡辦法要讓她當上英國王后。（路透資料照片）
查爾斯（左）對卡蜜拉深情不移，想盡辦法要讓她當上英國王后。（路透資料照片）

哈利 英國 威廉

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