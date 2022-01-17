大亂鬥 威廉偷腥再度變熱門話題 哈利、梅根粉絲搞的?

凱特與威廉是未來的英國王后與國王，媒體捧都來不及，完全不敢修理。（路透資料照片）

英國威廉 王子之妻凱特才開心過40大壽，八卦刊物與記者等不及送上大禮—再次重炒威廉幾年前在她懷小兒子路易時，和她的友人羅絲漢布里偷腥之舊緋聞。

事情的導火線來自於哈利 王子與妻子梅根 的死對頭「每日郵報」編輯李察伊登在推特上發聞認為哈利與梅根批評皇室內部有人種族歧視，令皇室成員被攻擊的風險提高，皇室應該加強警戒。獨立記者艾力克斯提芬忍不住回應諷刺「每日郵報」愛炒種族議題還在那邊轉移焦點，更恥笑他們沒種去處理威廉和羅絲漢布里這件事，又稱倫敦高等法院下禁制令想逼大家對此噤聲，可是他的家鄉蘇格蘭不受這禁制令的控管。

一時之間，幾年前暄騰過一陣子的舊八卦再次變成網上熱門主題，當年第一家被威廉採取法律行動對付的「In Touch」，馬上又在最新一期封面強打威廉背叛凱特，標題還打出「在倫敦這是公開的秘密」，響應艾力克斯提芬在推特上掀起的熱潮。最驚人的是，皇室迷堅信威廉的醜事再次被各方注意，背後一定是哈利與梅根的粉絲在串連，以報復威廉過去對梅根的一堆不友善行為，以及威廉與凱特藉身為「英國未來國王、王后」享盡一切皇室禮遇，出了事情也有人員們先代為處理、逼迫媒體停手，反而哈利和梅根希望公平，就被散播破壞形象的傳言，好讓他們的人氣不會凌駕威廉、凱特之上。

哈利和梅根槓上英倫八卦刊物集團後，變成八卦媒體公敵，三不五時酸言修理，但他們的粉絲在網上反嗆八卦刊物對於威廉與凱特那種雙標作法，對照對哈利和梅根的攻擊，簡直可恥至極，他們不尊重哈利與梅根的隱私，可是碰上未來國王威廉，完全不敢和他為敵，手上明明有他偷吃的證據，又都不敢處理，只會把箭頭針對哈利、梅根。一場舊醜聞，反倒映照出皇室粉絲之間相互攻擊的心結，這才讓人對於皇室日後有無可能團結永續，完全不敢抱期望。