哈利要求回英國時「派警保護」被拒絕 擬告英政府

哈利王子和妻子梅根卸下英國王室高級成員身分，目前住在美國。（路透資料照片）

英國哈利 王子2020年選擇退出英國王室，與妻子梅根 帶著兒子亞契移居美國。不過哈利去年9月向英國法院提出讓他們一家返英時獲得警方保護，遭到拒絕，即便由他自己負擔費用也如此。哈利的律師16日表示，哈利將對此提出法律挑戰。「星期日郵報」（The Mail on Sunday）分析指出，如果案件獲受理，將導致英國政府官員與哈利對簿公堂，將是首例王室成員狀告政府的官司。

路透報導，哈利是與妻子梅根2020年辭去王室職務，並轉往美國洛杉磯開拓新事業，兩人就此靠私人保全維護安全。不過，這些安排無法在哈利拜訪英國時給予他所需要程度的保護。

律師在聲明中說：「在缺乏這樣的保護下，哈利王子和他的家人無法返家。」聲明並舉例2021年7月發生的一起事件，根據哈利方面說法，當時他正要離開一場慈善活動，卻因為缺乏警方保護，導致安全受到影響。律師稱，哈利曾兩次在阿富汗服役，他的家人近年又受新納粹和極端主義威脅，一家都有人身安全風險。

哈利的母親黛安娜王妃1997年正因為躲避狗仔，在一場車禍中去世。

哈利的律師說，英國政府此前駁回哈利2度提議付費請警方保護。一名法律代表發言人說，英國政府做出這些決定，令人費解且立場反覆，也未能考量到全部的風險。

英國政府的一名發言人被問及此事時表示，政府的維安系統「嚴謹且合乎比例」，且長期以來的政策是不對外提供任何維安安排相關詳細訊息，以免危及個人安全。此外，詳細評論任何法律程序也是「不恰當」之舉。

根據律師聲明，哈利2021年9月提出司法覆核要求，也就是對英國公家機關決定的合法性提出法律挑戰。如今由於英國媒體洩露資訊，他們決定將這些訊息公諸於世。