凱特40歲生日 傳哈利、梅根這樣道賀……

凱特先丈夫威廉幾個月滿40歲，選擇先低調慶生，不搶丈夫鋒頭。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，被認為與兄嫂威廉、凱特 失和已久，去年3月兩人接受美國媒體女王歐普拉的專訪，梅根還稱是自己在婚禮前試婚紗的階段被凱特氣哭，而非公眾認為的她氣哭凱特，她雖然後來馬上表示這件事已過去了，凱特有道歉，她也不在意，皇室隨後發聲明稱大家對事情有不同的記憶，試圖為未來的王后凱特討回面子，外界都以為梅根、哈利與凱特、威廉之間更難修補關係。

事實上，哈利與梅根除了和威廉因為彼此立場不同容易發生衝突外，倒是真的曾經很對不起凱特，就是在兩年前、凱特38歲生日前一天，發表了震撼全球的「卸下皇室重要成員身分」宣言，讓凱特的生日幾乎被他們「脫英」風暴蓋過。兩年後，哈利與梅根當然不會再這麼過分，何況凱特今年是滿40歲、更具意義的生日，也不容許他們再來一次那麼誇張的干擾。

根據英國皇室專家克里斯多夫安德森的說法，哈利與梅根從美國打了視訊電話給凱特，祝她生日快樂，用很私人的方式來道喜，也不會在任何公開平台發布這些相關細節。凱特一向維持「皇室好媳婦」形象，有鑑於還在新冠肺炎疫情期間，加上她的丈夫威廉要到6月才滿40歲，屆時想當然爾會有盛大慶祝，她自願低調過40歲，不搶威廉的光彩，十分識大體。