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哈利小心？查理把弟弟安德魯踢出王室 威廉跟著學

記者蘇詠智／綜合報導
查理（左）與威廉父子，不會容許任何危害自己當英王的障礙存在。（路透資料照片）
查理（左）與威廉父子，不會容許任何危害自己當英王的障礙存在。（路透資料照片）

英國王室近日傳出令人驚心動魄的新變化，王儲查理王子（Prince Charles）的弟弟安德魯（Prince Andrew），由於深陷性侵風暴、無法逃過在美國的官司，已被伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）女王准許繳出所有軍銜、不再用「殿下」的頭銜，其他王室的工作將由別的成員們分配承擔，會以平民身分繼續為該性侵案件的控訴辯護，等於被王室切割、驅逐出門。王室已經很久沒這樣子對一個重要核心內部成員祭出如此重的手段，格外引起外界矚目。據英國媒體報導，這決定除了是女王當面告知自己的兒子安德魯之外，兩位王儲查理、其長子威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）扮演了大力鼓吹的關鍵角色。

安德魯王子已被剝奪軍職、王室頭銜，幾乎被打回平民。（路透資料照片）
安德魯王子已被剝奪軍職、王室頭銜，幾乎被打回平民。（路透資料照片）

查理從三歲成為王位第一順位繼承人，待位已將滿70年，已經是史上最久的紀錄，自然不願意讓行為放蕩的弟弟危及英國王室的存續，讓他漫長的等待全部成空。而威廉被稱現在就已經以未來國王自居，連弟弟哈利對外指出王室運作的問題，都氣憤不已，更沒有可能放任叔叔破壞自己遲早會到手的英國國王之位，父子兩連成一氣、將安德魯逐出王室，試圖止血，卻也顯示他們為了自身的王位繼承，不惜一切代價，只要是「路障」，不管是誰，都會被搬開。

威廉（左）被傳原本並不想和哈利一起出席母親黛安娜的紀念雕像揭幕。（路透資料照片）
威廉（左）被傳原本並不想和哈利一起出席母親黛安娜的紀念雕像揭幕。（路透資料照片）

也因此，早就自動宣布卸下王室重要成員身分、在美國打天下的哈利和梅根，最好要趕快想辦法打造好屬於自身的厚實品牌，不然威廉絕對可以再次把他認為危害自己與王室的人攆出去。近日英國媒體報導，威廉本來氣憤哈利到就連母親黛安娜60冥誕的雕像揭幕啟用儀式，都不願與哈利同台，是妻子凱特說服他勉為其難，不要讓母親在天上眼見兄弟不和而傷心，才改變心意。哈利和梅根最好快點兒努力修補彼此的關係，免得有朝一日，火會回頭燒到自己。

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