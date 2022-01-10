英女王登基70週年 6月接連4天舉辦慶祝活動

英國女王伊麗莎白二世今年慶祝登基70週年白金禧（Platinum Jubilee），將舉辦甜點大賽和舉行盛大慶典儀式，並訂定國定假日以茲慶祝。 美聯社

白金漢宮今天宣布，英國女王 伊麗莎白二世今年慶祝登基70週年白金禧（Platinum Jubilee），將舉辦甜點大賽和舉行盛大慶典儀式，並訂定國定假日以茲慶祝。

英王喬治六世（George VI）逝世後，他的長女伊麗莎白在1952年2月6日登基為女王，加冕儀式於隔年舉行。 高齡95歲的伊麗莎白二世將是英國史上第一個在位超過70年的君主，她曾表示希望白金禧年慶祝活動能號召團結。

女王在去年聖誕節發表的預錄演說表示，她期待「這將是世界各地人們感受團結友愛的契機」。

慶祝活動將反映英國人對各種事物的熱愛，包括一場全國甜點大賽，要為白金禧年設計一款新甜點，評審包括白金漢宮的大廚，以及電視名人、英國傳奇烘焙大師瑪莉貝莉（Mary Berry）。

白金漢宮表示，歡迎所有年滿8歲的英國民眾報名參加，找出獻給女王的「最佳白金禧年甜點食譜」。

另有一場白金禧年植樹活動，女王將會收到樹木種植位置的數位地圖。

主要活動將在6月2日起的4天長週末假期登場。6月2日星期四，以及6月3日星期五都將被訂為國定假日。

伊麗莎白女王的實際生日是4月21日，另有官方壽辰慶典，一般訂於6月。女王今年的慶生遊行 將於6月2日舉行，將有超過1000名士兵、馬匹與軍樂隊在倫敦市中心的「旌旗操演」（Trooping of the Colour）閱兵慶典中演出。

英國各地將遵從可追溯至數百年前的傳統，徹夜在超過1500個城鎮與村莊點亮火堆。

6月3日，倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）將舉辦女王登基的感恩紀念儀式。6月4日，英國廣播公司（BBC）將舉辦現場演唱會Platinum at the Palace，確定將有全球知名巨星登場。

6月5日則是全國慶祝午餐日Big Jubilee Lunch，民眾可以申請在社區舉辦派對，預料將有超過20萬場類似活動登場。倫敦也將舉辦街頭選美活動，展現各式創意，將有來自大英國協的各國表演者參加演出。

在這些主要活動之後，女王的加冕禮服和長袍也將在溫莎城堡（Windsor Castle）展出。

這些大型活動計畫都沒有提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制。

女王在2002年的登基50週年金禧（Golden Jubilee）紀念活動，恢復了舉辦街頭派對的傳統。2012年的60週年鑽禧（Diamond Jubilee）紀念活動在倫敦奧運揭幕前舉辦，當時泰晤士河出現1000艘船組成的遊行船隊。

英國王室近來的公共形象接連蒙塵，女王的二兒子安德魯王子在美國面臨早年性侵未成年少女的法律訴訟，女王的孫子哈利和孫兒媳梅根，則指控英國王室內部種族歧視 。