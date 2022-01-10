沙烏地公主高調倡議人權被囚3年 與女兒終於獲釋

沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主和她已成年的女兒在未遭指控下被拘押近3年，如今獲釋返家。圖為巴斯瑪公主檔案照。（ 取材自維基百科）

沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主的法律顧問8日表示，巴斯瑪和她已成年的女兒在未遭指控下被拘押近3年，如今獲釋返家。沙國政府新聞辦公室並未立即回覆置評要求；政府也從未公開評論此案。

路透報導，57歲的巴斯瑪公主從商，是沙國王室成員，也是人權運動人士，2019年3月與女兒素荷一起失蹤。

巴斯瑪的法律顧問艾斯特拉曼特說：「遭任意拘禁的兩位女士，已在2022年1月6日周四獲釋，回到她們在吉達的住家。」他表示，公主目前很好，但將會就醫，「她看來累壞了，但精神狀況良好，也感謝能和兒子們重聚」。

2020年，巴斯瑪公主透過她的社群媒體 管道表示，她被拘禁在首都利雅德一座高度設防的艾海爾監獄 長達1年多，身體健康惡化；之後儘管罪名撤銷，她仍和女兒被關押。

2019年2月下旬巴斯瑪被逮捕前，原計畫赴海外就醫；當時她一名親戚表示，巴斯瑪遭拘禁之後，才被告知她涉嫌偽造護照。

巴斯瑪是已故紹德國 王最小的孩子，也是高調的人權倡議者，她經常批評沙國對待婦女的方式，還曾呼籲沙國改行君主立憲。

路透報導，巴斯瑪家族2020年3月5日向聯合國遞陳的請願指初，巴斯瑪被拘禁可能是因為她「對母國所發生的弊端直言不諱，同時也在追查她父親被凍結的遺產」。近年，王儲穆罕默德鎮壓異議分子，王室部分高調成員都被無罪拘留。