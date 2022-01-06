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梅根告英小報侵犯隱私勝訴 獲1英鎊象徵賠償

中央社／倫敦5日綜合外電報導
40歲的梅根（左）和37歲的哈利（右）2019年卸下英國王室頭銜，現居美國加州。美聯社
40歲的梅根（左）和37歲的哈利（右）2019年卸下英國王室頭銜，現居美國加州。美聯社

英國哈利王子（Prince Harry）之妻、薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根馬克爾今天獲英國最大報業集團1英鎊象徵性賠償，上訴法院判梅根在這起隱私訴訟案獲勝。

「聯合報業集團」（Associated Newspapers）將因濫用個人資訊支付相當於1.40美元的賠償金，也須為侵犯著作權支付「金額保密」的賠償。

梅根（Meghan Markle）發言人表示，這筆「可觀」的侵犯著作權賠償金將捐給慈善機構。

聯合報業律師團今天公布倫敦上訴法院（Court of Appeal）上月調查的卷宗細節。聯合報業旗下擁有「週日郵報」（Mail on Sunday）、「每日郵報」（MailOnline）。

判決指聯合報業也應支付梅根30萬英鎊訴訟費用。

高等法院去年未經完整審判即裁定梅根勝訴，聯合報業曾表示考慮上訴到最高法院。

但英國廣播公司（BBC）報導：「這家公司現已接受輸掉這場纏訟多時的官司。」

「週日郵報」2019年刊登梅根寫給關係疏遠的父親的一封信，梅根為此控告聯合報業。

聯合報業委任律師主張，梅根早就知道這封信可能外流，儘管她宣稱自己並不知道。

40歲的梅根和37歲的哈利2019年卸下英國王室頭銜，現居美國加州。

梅根 英國 哈利

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