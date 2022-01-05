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艾普斯坦和解協議曝光 英安德魯王子或可脫身性侵案

編譯中心／綜合4日電
英國安德魯王子被控20年前性侵未成年女子。（路透資料照片）
英國安德魯王子被控20年前性侵未成年女子。（路透資料照片）

美國紐約聯邦地區法院3日公開女子吉佛瑞（Virginia Giuffre）與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的和解協議。由於英國安德魯王子也被吉佛瑞控告性侵，他的代表律師4日在法庭援引這份和解協議，要求法官駁回性侵訴訟。

美國女子吉佛瑞先前告上法院，聲稱逾20年，安德魯在她未滿18歲時性侵她。吉佛瑞宣稱艾普斯坦將她「借出」，與他富有且有權勢的友人發生性關係，但安德魯一再極力否認這項指控。

中央社引述法新社報導，安德魯的律師主張，原告吉佛瑞與美國已故富豪艾普斯坦2009年達成的保密協議，呼籲法官凱普蘭駁回吉佛瑞對安德魯王子的訴訟。根據首度公開的協議內容顯示，吉佛瑞收取50萬美元，同意撤銷對艾普斯坦的民事訴訟，並同意不控告「其他潛在被告」

英國安德魯王子（左）、指控他性侵的吉佛瑞（中）與麥斯威爾多年前合影。吉佛瑞202...
英國安德魯王子（左）、指控他性侵的吉佛瑞（中）與麥斯威爾多年前合影。吉佛瑞2021年對安德魯提起民事官司索賠，安德魯的律師團則主張她與艾普斯坦2009年簽下的和解書讓她不能提告。（取材自推特）

聆訊於4天上午10時、雙方代表透過視訊會議舉行，媒體和一般民眾可透過電話收聽。

吉佛瑞的律師過去已表示，他們將主張和解協議與她對安德魯的民事訴訟「無關」，本案必須繼續進行。

英國「獨立報」針對此事報導指出，吉佛瑞和艾普斯坦的和解協議適用範圍廣泛，因此對安德魯的性侵訴訟可能被駁回，但吉佛瑞的律師也可能會提出上訴。報導以「安德魯王子可能不需再出汗」為題，因為吉佛瑞聲稱安德魯在性事過程中「多汗」；然而，安德魯2019年接受BBC訪問時說因參與福克蘭群島戰役時服用腎上腺素，有「無汗症」後遺症。不過，安德魯的律師沒有提供相關醫療文件作為證明。

艾普斯坦 性侵 英國

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