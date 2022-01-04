哈利、梅根與英皇室破冰有望？查爾斯破天荒聲明讚哈利
英國哈利王子與妻子梅根去年三番兩次在公開訪問時砲轟皇室的運作、還暗指內部有人種族歧視超嚴重，氣得皇室其他重要成員從伊莉莎白二世女王到查爾斯王子、威廉王子等都曾聲明反擊，表面上看似隔空交火但彼此仍是一家人，實情是關係冷淡到幾乎沒有再交談。不過近日，竟有讓人意料之外的發展。
查爾斯王子登上「新聞周刊」封面，大談重視環保、防止氣候劇烈變化的重要，裡面還附上他個人專文，提到很為孩子們對於環保議題的付出感到驕傲，不只稱讚威廉的貢獻，也點名哈利對氣候變化議題的熱情，這是在哈利、梅根和皇室公然槓上之後，查爾斯難得一回親自提及哈利，而且還是好話。
一般對此訝異之餘，也不免分析查爾斯背後動機，有人認為這是他對哈利與梅根先拋出和平橄欖枝 ，然而早先才有報導稱他和哈利仍然幾乎不溝通、就算只是電話上連絡也絕少交談，會主動想要解決與哈利的疏離，實在不像是正常情況下的表現。
看起來和哈利關係沒有查爾斯惡劣的女王，反而早先好幾次有機會對氣候議題發聲，卻都只提到查爾斯、威廉以及她已過世的丈夫菲利普，完全沒提到哈利。英國皇室內部之複雜、暗潮洶湧程度，果然不是外人可想像。
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