哈利、梅根與英皇室破冰有望？查爾斯破天荒聲明讚哈利

伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根似乎沒完全原諒。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 去年三番兩次在公開訪問時砲轟皇室的運作、還暗指內部有人種族歧視超嚴重，氣得皇室其他重要成員從伊莉莎白二世女王到查爾斯王子、威廉 王子等都曾聲明反擊，表面上看似隔空交火但彼此仍是一家人，實情是關係冷淡到幾乎沒有再交談。不過近日，竟有讓人意料之外的發展。

查爾斯王子登上「新聞周刊」封面，大談重視環保、防止氣候劇烈變化的重要，裡面還附上他個人專文，提到很為孩子們對於環保議題的付出感到驕傲，不只稱讚威廉的貢獻，也點名哈利對氣候變化議題的熱情，這是在哈利、梅根和皇室公然槓上之後，查爾斯難得一回親自提及哈利，而且還是好話。

一般對此訝異之餘，也不免分析查爾斯背後動機，有人認為這是他對哈利與梅根先拋出和平橄欖枝 ，然而早先才有報導稱他和哈利仍然幾乎不溝通、就算只是電話上連絡也絕少交談，會主動想要解決與哈利的疏離，實在不像是正常情況下的表現。

看起來和哈利關係沒有查爾斯惡劣的女王，反而早先好幾次有機會對氣候議題發聲，卻都只提到查爾斯、威廉以及她已過世的丈夫菲利普，完全沒提到哈利。英國皇室內部之複雜、暗潮洶湧程度，果然不是外人可想像。