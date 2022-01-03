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梅根死對頭反擊 被她告上法庭的八卦報稱她人氣負分

記者蘇詠智／即時報導
梅根告贏英國八卦小報及所屬集團，被八卦刊物視若仇敵，極力攻擊。（路透資料照片）
梅根告贏英國八卦小報及所屬集團，被八卦刊物視若仇敵，極力攻擊。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根在英國樹敵不少，特別是最愛揭人隱私的八卦小報，自從她狀告「周日郵報」刊出她寫給父親的信，要求他們在報上刊登道歉啟事後，「周日郵報」與同屬一集團的姊妹刊物即不停對梅根開砲，提到她永遠是負面，刻意要影響她在英國民眾心目中的印象。去年聖誕節後一天，「周日郵報」在號稱全年度報紙銷量與印量都最低的「boxing day」刊出了所謂的「道歉聲明」，然而版面小、易被忽略，而且通篇只是陳述該刊物與集團被法官判需要刊登啟事，沒有任何一個道歉的字眼，就想蒙混過關，被梅根的媒體友人當場抓包。事隔沒幾天，「周日郵報」又再度對梅根發出最新的攻擊，稱她在英國民眾心目裡的印象分數是-17，比之前還要更低。

其實「周日郵報」這民調不過只詢問了約一千多位英國民眾，準確度可想而知。但這群人的意見顯示，皇室中最被信賴、欣賞的是伊莉莎白二世女王，分數高達60，接著是威廉王子和妻子凱特，分數各自為55、47，女王的女兒、威廉的姑姑安公主分數為39，明顯領先她哥哥查爾斯王子的25分。至於查爾斯的現任妻子卡蜜拉，只得到5分，看得出女王和查爾斯再怎麼設法拉高她的地位，還是不乏民眾對她介入查爾斯與黛安娜婚姻的舊事很有意見。

這民調符合英國皇室向來力主的「尊卑有序」：現任君主一定要最受愛戴與出風頭，接著是王儲和未來王后，其他非長子女、沒啥機會繼承王位的就絕不可以比他們更搶眼，也不能更被喜愛。照此看來，女王、威廉與凱特的高人氣正是皇室人員所期盼，查爾斯和卡蜜拉一直扶不起來，則是隱憂。至於哈利的分數在0分、梅根-17，皇室人員應該滿意，比他們倆還低的僅有捲入性醜聞的安德魯王子，在-50分。哈利與梅根沒鬧出什麼大醜聞，民調數字卻這麼差，似乎皇室人員和擁護皇室者心目中，見到任何守舊與不合理，乖乖配合少講話才是對的，想要點破不合理，就是和那醜聞一樣的大罪。

梅根（左起）與哈利在英國最新民調人氣更往下跌，遠遠追不上威廉與凱特。（路透資料照...
梅根（左起）與哈利在英國最新民調人氣更往下跌，遠遠追不上威廉與凱特。（路透資料照片）

英國 梅根 哈利

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