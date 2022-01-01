凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

英國 伊莉莎白二世女王的年度授勳名單公布，除了「007」影片製片芭芭拉布洛柯利、義兄麥可G威爾森和男主角丹尼爾克雷格都榜上有名外，最引起外界注目的是查爾斯王子現任妻子卡蜜拉，也獲頒英國榮譽體系中級別最高的騎士勳章—嘉德勳章，這決定大大拉抬了卡蜜拉的地位，讓曾經被視為查爾斯與黛安娜婚姻第3者、結婚時曾承諾永不被稱為「王后」只能接受「伴妃」頭銜的她，封后的可能性大增。

在近代英國皇室歷史中，卡蜜拉很長一段時間有如戲劇中的大反派，或是童話故事裡的心機女巫，不但讓美麗的黛安娜婚姻破碎，還在黛安娜意外早逝後嫁給查爾斯成了正宮，令廣大喜愛黛安娜的英國民眾無法接受。不過時間果然是最好的解方，當黛安娜逝世已超過24年，與查爾斯之間的痛苦生活逐漸在民眾記憶裡淡去，甚至年輕英國人在出生後就已習慣查爾斯與卡蜜拉的配對，反倒不太熟悉黛安娜，也就不會對卡蜜拉太有惡感，無怪乎卡蜜拉的人氣大幅成長。

再加上現在英國皇室被貼上負面標籤撕不下來的是屢屢對外開譙皇室的哈利王子與妻子梅根，以及陷入性醜聞的安德魯王子，以往哈利和梅根需要承擔的部分皇室勤務也轉移不少到查爾斯和卡蜜拉身上，連當地媒體都懷疑，查爾斯若繼位為王，絕不可能坐視卡蜜拉僅是伴妃而無法封后。

果然，女王的新授勳名單透露端倪，嘉德勳章的地位之尊崇，獲頒此勳章、成為騎士團成員的皇室貴族除女王本身外僅她的子女查爾斯、安、安德魯、愛德華和查爾斯的長子威廉 ，連他們的伴侶都未納入，查爾斯的次子哈利也尚非成員之一，卡蜜拉是第一個被拉進來的配偶，等於地位還在將是英國未來王后的威廉王子之妻凱特 之上。

經過這麼大力的拉抬，查爾斯想在登基後讓卡蜜拉成為王后的阻力可就減小不少。目前各種情況來看，威廉無法在父親尚在世時直接繞過而成為英王，若查爾斯是下一任英王，卡蜜拉就極可能當上王后，等他們兩人退下才會交棒到威廉、凱特手上，因此凱特應該是搶不過婆婆卡蜜拉，想當英國王后還得排在卡蜜拉的後頭。