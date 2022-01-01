我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕

英女王新年授勳 007丹尼爾克雷格及抗疫官員在列

中央社／倫敦31日綜合外電報導
英國公布女王伊麗莎白二世的新年授勳名單，主演007系列電影的男星丹尼爾克雷格也在列。 美聯社
英國公布女王伊麗莎白二世的新年授勳名單，主演007系列電影的男星丹尼爾克雷格也在列。 美聯社

英國今天公布女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的新年授勳名單，包括防疫第一線官員與科學家、主演007系列電影的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、媳婦卡蜜拉（Camilla）及前首相布萊爾（Tony Blair）都在列。

路透報導，英國男星丹尼爾克雷格在去年上映的電影「007：生死交戰」（No Time to Die）中，是他第5度飾演英國情報員詹姆士龐德（James Bond）、也是他最後一次主演007系列電影。

丹尼爾克雷格將被授予「最卓越的聖米迦勒及聖喬治勳章」（The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George，CMG），以表彰他對電影的傑出貢獻。

電影中的詹姆士龐德也曾獲頒CMG勳章，獲得這項榮譽意味丹尼爾克雷格已「名實相符」。他在今年9月曾被獲封為英國皇家海軍榮譽中校，與詹姆士龐德享有同一軍銜。

此外，英國前首相布萊爾也獲頒嘉德勳章（Order of the Garter），這是最高等級的騎士勳章。

現年68歲的布萊爾在1997年帶領工黨以壓倒性勝利擊敗保守黨黨魁梅傑（John Major），在位10年政績包括確保北愛爾蘭和平及大舉擴大同志權利。但由於他支持2003年美國領導的伊拉克戰爭，在國內飽受抨擊。

此外，因對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而聲名高漲的官員與其他參與防疫的人員也在授勳名單上。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）、蘇格蘭首席醫療官史密斯（Gregor Smith）及威爾斯首席醫療官艾瑟頓（Frank Atherton）獲得騎士封號。英格蘭副醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）與哈里斯（Jenny Harries）也獲得榮譽封號。

此前被封為騎士的英國政府首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）則獲頒巴斯勳章（Order of the Bath）。

參與生產疫苗的人士也在授勳名單上，包括輝瑞（Pfizer）首席開發長瑪肯西（Rod MacKenzie）、BioNTech首席業務和商務長馬瑞特（Sean Marett）以及莫德納（Moderna）首席開發長伊瓦森（Melanie Ivarsson）。

新年授勳的傳統始自英國維多利亞女王（Queen Victoria）19世紀在位期間，表彰的不僅僅是知名人物，還有默默工作多年為國人生活做出貢獻者。

女王今天也表示，她授予媳婦卡蜜拉嘉德勳章。此項光榮顯然提升了卡蜜拉的王室地位。

英國 電影 龐德

上一則

日本京都風雪吹倒樹木卡鐵軌 跨年夜乘客受困JR列車

延伸閱讀

回顧2021╱趙婷奪奧斯卡、非裔女詩人高爾曼迷人朗讀

回顧2021╱趙婷奪奧斯卡、非裔女詩人高爾曼迷人朗讀
聖誕節帶十字弓闖溫莎堡意圖謀刺英女王 犯嫌動機曝光

聖誕節帶十字弓闖溫莎堡意圖謀刺英女王 犯嫌動機曝光
英女王聖誕憶菲立普親王：今年難熬 但莫忘無限黎明

英女王聖誕憶菲立普親王：今年難熬 但莫忘無限黎明
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

2021-12-26 18:10

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？