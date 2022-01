英女王新年授勳 007丹尼爾克雷格及抗疫官員在列

英國公布女王伊麗莎白二世的新年授勳名單,主演007系列電影的男星丹尼爾克雷格也在列。 美聯社

英國 今天公布女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)的新年授勳名單,包括防疫第一線官員與科學家、主演007系列電影 的男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)、媳婦卡蜜拉(Camilla)及前首相布萊爾(Tony Blair)都在列。

路透報導,英國男星丹尼爾克雷格在去年上映的電影「007:生死交戰」(No Time to Die)中,是他第5度飾演英國情報員詹姆士龐德 (James Bond)、也是他最後一次主演007系列電影。

丹尼爾克雷格將被授予「最卓越的聖米迦勒及聖喬治勳章」(The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George,CMG),以表彰他對電影的傑出貢獻。

電影中的詹姆士龐德也曾獲頒CMG勳章,獲得這項榮譽意味丹尼爾克雷格已「名實相符」。他在今年9月曾被獲封為英國皇家海軍榮譽中校,與詹姆士龐德享有同一軍銜。

此外,英國前首相布萊爾也獲頒嘉德勳章(Order of the Garter),這是最高等級的騎士勳章。

現年68歲的布萊爾在1997年帶領工黨以壓倒性勝利擊敗保守黨黨魁梅傑(John Major),在位10年政績包括確保北愛爾蘭和平及大舉擴大同志權利。但由於他支持2003年美國領導的伊拉克戰爭,在國內飽受抨擊。

此外,因對抗COVID-19(2019冠狀病毒疾病)而聲名高漲的官員與其他參與防疫的人員也在授勳名單上。

英格蘭首席醫療官惠提(Chris Whitty)、蘇格蘭首席醫療官史密斯(Gregor Smith)及威爾斯首席醫療官艾瑟頓(Frank Atherton)獲得騎士封號。英格蘭副醫療官范-塔姆(Jonathan Van-Tam)與哈里斯(Jenny Harries)也獲得榮譽封號。

此前被封為騎士的英國政府首席科學顧問瓦朗斯(Patrick Vallance)則獲頒巴斯勳章(Order of the Bath)。

參與生產疫苗的人士也在授勳名單上,包括輝瑞(Pfizer)首席開發長瑪肯西(Rod MacKenzie)、BioNTech首席業務和商務長馬瑞特(Sean Marett)以及莫德納(Moderna)首席開發長伊瓦森(Melanie Ivarsson)。

新年授勳的傳統始自英國維多利亞女王(Queen Victoria)19世紀在位期間,表彰的不僅僅是知名人物,還有默默工作多年為國人生活做出貢獻者。

女王今天也表示,她授予媳婦卡蜜拉嘉德勳章。此項光榮顯然提升了卡蜜拉的王室地位。