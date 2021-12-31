黛妃喪禮「不准太感傷」？英皇室差點不讓艾爾頓強獻唱

黛安娜深受英國民眾的愛戴，英皇室卻始終不太清楚怎麼處理。（路透資料照片）

英國 皇室在世人眼中的「守舊」形象絕非空穴來風，近日歐美媒體報導，當備受英國民眾愛戴「人民的王妃」黛安娜車禍 去世、將舉辦喪禮，皇室竟然一度不讓她生前的好友艾爾頓強（Elton John）獻唱「風中之燭」（Candle in the Wind），若非當時的西敏寺座堂主任牧師衛斯理卡爾寫信說服皇室高層，這段目前還被視為喪禮上經典片段的表演就不會出現。

這幾年來Netflix夯劇「王冠」，常挑動應皇室的敏感神經，皇室不滿該劇對於皇族成員的描述，但其實英皇室很多事項的處理就是如外界抱怨的那麼食古不化、頑固不通。當白金漢宮外悼念黛安娜的鮮花已堆積如山，心碎的粉絲整天守在門外致意，英國皇室竟然還否決艾爾頓強演唱「風中之燭」，理由是這首歌曲煽情力量太大，會讓氣氛變得太感傷。基本上，大多數的喪禮都是家屬、親友向逝者告別，感傷是理所當然，不會有人因此抱怨，況且黛安娜年輕早逝，讓無數喜愛她的人們心中留下很大的傷口，正需要好好的宣洩，民眾不怕太感傷，只怕沒辦法將哀痛的情緒全部傾瀉，但皇室竟然還狀況外的差點就反其道而行，與民眾的期望背道而馳。

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據報導，艾爾頓強的表演一旦被取消，會有吹奏薩克斯風的樂手上場演出、填補空白。衛斯理卡爾眼看情況不對，寫信強調讓黛安娜生前的友人艾爾頓強上台唱「風中之燭」，是個有創意也寬厚的做法，那時的社會氣氛已經有許多人感到宛如喪失親友，急需要透過喪禮上的這些時刻來釋放憂傷，黛安娜本身就代表者新時代的皇室成員，配合時勢創新作法，正是必要的勇敢之舉。要是再找那些古典樂 演出或是合唱表演，反倒會被廣大民眾認為不妥當，而艾爾頓強的那首歌則有很強大的情感力量。

當年英皇室就曾經因為對黛安娜的後事處理差點引起民眾憤怒，多年後，「現代化」的程度還是有限，就無怪乎他們老擔心被現代的民眾唾棄、危及君主立憲的未來，卻沒想到可能應該要從自身處理事務的態度和策略先做改變。