我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

星期日郵報投降 同意付梅根「補償金」 她酸：每日失敗

編譯張君堯／綜合27日電
針對2019年刊登梅根寫給父親的私人信件一案，星期日郵報出版商已同意向梅根支付「補償金」，代表這場費時許久的訴訟將告一段落。（路透）
針對2019年刊登梅根寫給父親的私人信件一案，星期日郵報出版商已同意向梅根支付「補償金」，代表這場費時許久的訴訟將告一段落。（路透）

針對2019年刊登英國哈利王子妻子梅根寫給父親的私人信件一案，星期日郵報（The Mail on Sunday）出版商已同意向梅根支付「補償金」，代表這場費時許久的訴訟將告一段落。

衛報報導，星期日郵報26日在頭版底部發表一份聲明，表示「公爵夫人贏得法律訴訟」，而且已經就「經濟補償達成一致」，並附上法院判決的連結。

此案中，梅根認為星期日郵報出版者「聯合報業有限公司」（Associated Newspapers Limited）刊登她寫給父親托馬斯信件中的5篇文章隱私遭侵犯，提出訴訟，高等法院法官於今年稍早做出有利於梅根的判決，裁定信件內容是「個人、私人的，且不涉及合法公共利益」。

針對此案，梅根本月2日也在聲明中呼籲「重整英國小報行業」，她稱「該行業使人們變得殘忍，並從他們創造的謊言和痛苦中獲利」，並強調「這可能明天就發生在你身上，這些有害的做法並不罕見，它們是『每日的失敗』（daily fail）、使我們分裂，而我們值得更好」。

外媒認為梅根所說的「每日的失敗」（daily fail）是在暗中諷刺星期日郵報和其姊妹報「每日郵報」（Daily Mail）。目前聯合報業有限公司和梅根都尚未發表評論。

梅根 英國 哈利

上一則

包裹躺美大學10個月 竟是整箱現鈔 系主任嚇呆

下一則

以色列斥資補強猶太區建設 戈蘭高地屯民擬增1倍

延伸閱讀

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？
梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機
寫給父親私人信件被刊出 梅根獲出版商「補償金」

寫給父親私人信件被刊出 梅根獲出版商「補償金」
梅根又被酸民修理 稱她安排狗仔「假偷拍」嗆王室專家

梅根又被酸民修理 稱她安排狗仔「假偷拍」嗆王室專家

熱門新聞

英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

2021-12-26 18:10
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
凱特王妃在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)

聖誕節獻禮 英國凱特王妃大秀琴藝

2021-12-25 09:33

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官