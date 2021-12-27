不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

英國皇室家族內鬥，外界看得興高采烈，當事人卻有一堆苦頭不能說？哈利 王子與妻子梅根 在美國接連幾次在公開受訪時對皇室內部人員、運作方式開砲，作為皇室代表的查爾斯王子與威廉 王子，只能站在反駁的一方，無力主導戰局。而哈利和梅根幾度強調要尋求自立，卻至今沒有放棄皇室頭銜，最奇妙的是，皇室就算擺明了和他們關係陷入僵局，也都沒有要剝奪他們的頭銜，反倒讓大家好奇，難道他們有啥不足為人道的苦衷？

八卦刊物「 Woman’s Day」稱伊莉莎白二世女王與查爾斯、威廉這兩位王儲，心情有如啞巴吃黃連，深怕哈利、梅根一被剝奪皇室頭銜，會引發如核彈爆炸般的危機，兩人目前都還是貴族就已經講話不很客氣，要是被貶為平民，難保不對外抖出更多的皇室醜陋內幕，偏偏據該刊物指出，哈利手上握有的一堆把柄，厚厚一大疊，洩露出來肯定對皇室更加不利，因而他們就算再不滿哈利的言論，依舊不願意徹底翻臉，免得對自身的傷害更巨大。

不過專門打臉八卦的網站，稱「 Woman’s Day」報導反反覆覆，上幾期還說女王對哈利忍耐已到限度，命令查爾斯廢了他的皇室頭銜，現在馬上又180度轉變，真正的可能是兩篇報導都是他們自說自話，實情根本不是這樣。