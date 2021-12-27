我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「 搭國內航班旅客 應強制打疫苗」 佛奇：認真考慮

輝瑞新冠新藥 與抗血脂藥物並用 恐有致命性副作用

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

英國皇室家族內鬥，外界看得興高采烈，當事人卻有一堆苦頭不能說？哈利王子與妻子梅根在美國接連幾次在公開受訪時對皇室內部人員、運作方式開砲，作為皇室代表的查爾斯王子與威廉王子，只能站在反駁的一方，無力主導戰局。而哈利和梅根幾度強調要尋求自立，卻至今沒有放棄皇室頭銜，最奇妙的是，皇室就算擺明了和他們關係陷入僵局，也都沒有要剝奪他們的頭銜，反倒讓大家好奇，難道他們有啥不足為人道的苦衷？

八卦刊物「 Woman’s Day」稱伊莉莎白二世女王與查爾斯、威廉這兩位王儲，心情有如啞巴吃黃連，深怕哈利、梅根一被剝奪皇室頭銜，會引發如核彈爆炸般的危機，兩人目前都還是貴族就已經講話不很客氣，要是被貶為平民，難保不對外抖出更多的皇室醜陋內幕，偏偏據該刊物指出，哈利手上握有的一堆把柄，厚厚一大疊，洩露出來肯定對皇室更加不利，因而他們就算再不滿哈利的言論，依舊不願意徹底翻臉，免得對自身的傷害更巨大。

不過專門打臉八卦的網站，稱「 Woman’s Day」報導反反覆覆，上幾期還說女王對哈利忍耐已到限度，命令查爾斯廢了他的皇室頭銜，現在馬上又180度轉變，真正的可能是兩篇報導都是他們自說自話，實情根本不是這樣。

梅根（左起）、哈利與威廉、凱特的深厚心結仍未化解。（路透資料照片）
梅根（左起）、哈利與威廉、凱特的深厚心結仍未化解。（路透資料照片）
哈利、梅根（最後排起）與威廉、凱特和查爾斯、卡蜜拉之間都有嫌隙。（路透資料照片）
哈利、梅根（最後排起）與威廉、凱特和查爾斯、卡蜜拉之間都有嫌隙。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

上一則

19歲男持十字弓闖溫莎堡 錄影片揚言復仇、刺殺女王

延伸閱讀

梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機
伊能靜19歲兒 穿女裝被喊正妹

伊能靜19歲兒 穿女裝被喊正妹
寫給父親私人信件被刊出 梅根獲出版商「補償金」

寫給父親私人信件被刊出 梅根獲出版商「補償金」
梅根、凱特註定很難變好？彼此就算無恨 也被丈夫拖累

梅根、凱特註定很難變好？彼此就算無恨 也被丈夫拖累

熱門新聞

英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

2021-12-26 18:10
凱特王妃在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)

聖誕節獻禮 英國凱特王妃大秀琴藝

2021-12-25 09:33
傳南韓總統文在寅有意在今天特赦前總統朴槿惠。圖為朴槿惠（左）2017年8月在首爾出庭。（美聯社）

考量她健康狀況 南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠

2021-12-23 20:00

超人氣

更多 >
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票
霍建華42歲生日 林心如放閃「超大禮」苦喊：沒招了

霍建華42歲生日 林心如放閃「超大禮」苦喊：沒招了
溫麟衍醫師：布口罩對防禦Omicron毫無幫助

溫麟衍醫師：布口罩對防禦Omicron毫無幫助
專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常