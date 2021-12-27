梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

梅根打贏對八卦刊物的侵犯隱私權官司，卻沒有得到對方真心誠意的致歉。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根 控告「每日郵報」、「周日郵報」及其所屬的集團和旗下小報侵犯她的隱私 、刊出她寫給父親私人信件的內容，彼此正面交戰，經過法院判定，梅根獲得勝訴，而被告經過抗辯不服上訴後，再次獲判敗訴，外界稱是梅根的勝利。但是「每日郵報」及相關姐妹報依然繼續攻擊梅根，顯然完全不服裁決，只是被迫接受，和法庭電影內容或傳統人們認知裡的「打贏官司」有相當明顯的出入。

梅根一直沒等到「周日郵報」被要求刊登的「道歉聲明」，直到聖誕節 後一天終於登出了，然而不管內容、版面，甚至刊登的日期，都充滿玄機，擺明了「周日郵報」是被迫就範，並沒有真正向梅根低頭，也完全沒對於自家經營方針侵犯名人隱私有任何反省。先是聖誕節後一天，在英國被稱為「boxing day」，店家會將聖誕節前尚未銷玩的存貨大減價、求出清，因此人們多半會上街在跨年之前最後採買，當天的報紙銷量傳統上也是一年之中最差的幾天、發行量亦低，「周日郵報」恰恰好碰到今年的boxing day是周日，刻意選在這一天刊登，想愈少人看到愈好。

況且在版面的呈現上，「周日郵報」固然必須要在頭版告知讀者此事，卻只是在報名之下開一條小框像是要聞預告一樣，提醒讀者全文在第3版，翻到第3版則只見在全版首相強生的新聞左上方，開了一個小格子，登出所謂的「道歉全文」，完全不被凸顯、想淡化的意圖昭然若揭，且文內只是陳述法庭判定該報與集團侵犯梅根的隱私，通篇沒有一個感到歉疚的字眼，嚴格來說根本稱不上「道歉啟事」。

儘管如此，梅根的粉絲仍然替她開心，「梅根贏了」的關鍵字在網上發燒，但「周日郵報」和其他相關姐妹刊物是否真的停止攻擊梅根、與她唱反調？恐怕是沒那麼容易。