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認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

記者蘇詠智／即時報導
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

英國皇室成員間的情仇糾葛，永遠是全球民眾的話題，身為皇室成員，雖然並沒想像中那麼大的政治實權，卻仍是很不簡單，肩上的擔子非一般人能夠扛得起，需要很多的智慧去面對。在眾多的皇室名人之中，哪一位才是最聰明冠軍？根據位於英國的暑期培訓學校「牛津皇家學院」的分析，最讓皇室人員難以忍受、已經脫離英國到美國建立自己生活的哈利王子之妻梅根，領先未來的王后凱特和未來的國王威廉，高居第一名，也難怪在看重尊卑順序、嚴禁任何人比國王出風頭的英國皇室會這麼格格不入。

「牛津皇家學院」從皇室成員們的求學表現來評斷他們的智慧，梅根在QS世界大學排名第30名的西北大學以戲劇、國際關係雙主修畢業，不愧是新時代有頭腦、高學歷的女性。而她的嫂嫂凱特，念的是排名91的聖安德魯斯大學，與自己的丈夫威廉王子一度是同校同學，她的成績評估又高過威廉，所以兩人在聰明皇室成員榜上，分別位居第2名和第3名，接下來得到第4名的是威廉與哈利的堂妹尤琴妮公主，尤琴妮也是皇室重要成員中極少數還和哈利、梅根很好的一位。

雖然仇視梅根的多數英國民眾，可能不願意認同這結果，不過也很容易從中理解為何梅根在皇室內不得人緣、被視為破壞規矩的麻煩人物，因為她比其他人都聰明，很難壓抑住自己的想法，覺得需要被聽見自身的聲音，也不能接受除了現任與未來君主外，其他人都不能更出風頭、更受歡迎、更被照顧之類的情形，甚至皇室人員會主動放出部分成員的負面消息，以便讓他們的人氣不會超越現任與未來的君主，更絕非她所能理解、接受。

相較之下，凱特一來處在身為未來王后的有利位置，能得到皇室最多的資源，完全不需要跟人爭搶就能自動擁有一切，當然就很識相地繼續扮演好沒有聲音、不常對外大鳴大放的「皇室好媳婦」。

和英皇室處不來的梅根，竟是最新研究結果中的最聰明皇室成員冠軍。（路透資料照片）
和英皇室處不來的梅根，竟是最新研究結果中的最聰明皇室成員冠軍。（路透資料照片）
凱特在最新研究結果登上英國皇室最聰明成員亞軍。（路透資料照片）
凱特在最新研究結果登上英國皇室最聰明成員亞軍。（路透資料照片）

英國 梅根 威廉

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