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梅根又被酸民修理 稱她安排狗仔「假偷拍」嗆王室專家

記者蘇詠智／綜合報導
梅根的一舉一動都會受到矚目與批評。(取材自YouTube)
梅根的一舉一動都會受到矚目與批評。(取材自YouTube)

英國哈利王子之妻梅根的一舉一動都會引起熱烈話題，她之前出席「艾倫秀」卻在與主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的訪談外，另外參加了現場整路人單元，在艾倫的遙控指揮下先是拿出奶瓶吸奶，又直呼自己的胸部需要辣醬，搞笑完全不計形象。節目播出後，固然有粉絲大讚她親切、平易近人，不像其他王室成員自以為高高在上，更稱無法想像凱特會做這種事，但視她如眼中釘的英國媒體和酸民，都罵她令王室蒙羞、不知檢點。

近日王室評論員尼爾西恩在節目中稱梅根的聖誕假期應該會躲在家裡，因為她對「艾倫秀」的演出後遭到的批評感到羞愧不已，根本不敢見人，雖然在上節目之前，哈利都覺得是個好點子，可徹底展現他們「親民」的一面，可惜哈利似乎該陪她一起上節目，而不是讓她單獨承受一切的抨擊。而梅根儘管沒任何公開回應，這兩天卻被拍到上街購物、準備過聖誕，顯然打臉尼爾西恩稱的「羞愧到只敢躲在家」。

因此痛恨她的酸民又開始陰謀論，表示她居住的聖塔芭芭拉一帶範圍不大，狗仔攝影可不是沒事跑過去串門子的，也有人直接挑明說就是她去連絡狗仔趕快來拍，就是要反駁尼爾西恩對她的奚落，這根本就是她自導自演的「假偷拍」，目的就是要替自己爭個面子。

既有酸民當然也會有粉絲，他們稱讚她不管怎樣看來仍是美，是那些一天到晚偷拍別人、侵犯隱私的狗仔比較噁心，完全不認為梅根會那麼無聊去搞假偷拍。

梅根被拍到出門購物準備過節，馬上被酸民質疑是自導自演。(取材自Instagram...
梅根被拍到出門購物準備過節，馬上被酸民質疑是自導自演。(取材自Instagram)

梅根 哈利 英國

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