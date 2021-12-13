梅根、凱特註定很難變好？彼此就算無恨 也被丈夫拖累

凱特（左起）、威廉、哈利、梅根只有梅根笑開懷，用演技掩飾兩對夫妻私下不和睦的難堪現實。（路透資料照片）

英國民眾曾經期待梅根 嫁給哈利 王子後，能與哈利的兄嫂威廉、凱特 一起形成新生代的皇室4人組代表，可惜梅根與凱特在幾次公開場合的客氣互動後，私下不那麼和睦的真相就被挖出，在哈利和梅根離開英國、搬到美國後，數度於訪問中砲轟皇室，與威廉關係降至冰點，身為「皇室好媳婦」、以夫為天的凱特，也找不太到機會與哈利、梅根恢復往來。

根據皇室專書作者克里斯多夫安德森的看法，凱特與梅根是可以找到互相尊重對方、和平共處的方法，可惜在現在這種情況看來，幾乎是沒有可能，因為哈利與威廉之間的不和太嚴重。4個人之中，威廉始終以「未來英國國王」自居，因此嚴肅，又很重視尊卑傳統，凱特與哈利本來很投緣，連彼此的幽默感都接近，而來自美國的梅根，堅信自己的聲音被聽見很重要，當然與守舊的皇室難以契合。哈利為了護妻兒，不惜任何一切，和威廉的衝突就難以避免。過去4人出席公開活動的合照，梅根臉上常有笑容，也被揭露是曾身為好萊塢女星的她，在靠演技掩蓋難堪的內幕。

當兩個男人都那麼固執，身旁的女人也沒辦法挽回局面，只能各自在大西洋兩岸各過各的，不要再有更多的不快就已經謝天謝地。