英國威廉王子公布全家福聖誕卡 王子公主超萌燦笑

威廉凱特分享聖誕卡合照。（路透）

英國威廉 王子與妻子凱特 10日發布全家福聖誕卡，內容是威廉夫婦今年稍早在約旦與三個可愛的孩子合影，分別是8歲的喬治、6歲的夏綠蒂和3歲的路易。

西方聖誕節的傳統是每年都會拍一張家庭合照，寄給親友表達祝福。肯辛頓宮10日公布的這張照片中，喬治與夏綠蒂分別坐在紅椅上，路易雙腿交叉坐在毯子上；雙親則在他們上方燦笑，威廉坐在金色椅上，凱特則深情地把右手放在威廉膝上。

凱特身穿卡其色洋裝，威廉是同色系POLO衫搭配短褲，喬治則是迷彩印花的POLO衫配短褲。夏綠蒂穿上藍色格紋連身裙，路易服裝也是藍色系。

肯辛頓宮在推文中說：「很高興分享今年聖誕賀卡上新的全家福照。」許多網友留言直呼「超甜蜜」，還有人說「這些孩子長好大啊」、「夏綠蒂公主是超萌的公主，簡直像女王的迷你版」。

然而，今年脫離王室的哈利王子與妻子梅根就沒這麼溫馨的場面了。八卦媒體「國家詢問報」報導，英國女王 伊莉莎白二世有意趁健在時處理王是繼承問題；為了王室的永存，女王恐將在美國一職隔空開砲的哈利和梅根踢出家族。另外捲入性醜聞的安德魯王子，也是女王決定要放棄的目標。

伊莉莎白二世女王（右起）被八卦刊物稱有意將哈利和梅根逐出皇室。（路透資料照片）

此外，報導說女王規定查理王儲即位後滿80歲就需交棒給威廉，免得父子因王位繼承而失和。不過專門打臉八卦的網站稱這些都是無稽之談，因為王位繼承由不得女王決定，一切都已經有法令規定的很好。