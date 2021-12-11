英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨情仇，比任何肥皂劇的劇情都要曲折、吸引人，尤其今年春天開始，哈利 王子與妻子梅根 在美國接受歐普拉電視專訪大爆皇室黑幕，掀起軒然大波，也開始和皇室隔空交火、互駁。接著伊莉莎白二世女王之夫菲利普親王99歲去世，哈利雖曾返英出席喪禮，卻和父親查理、兄長威廉 幾無互動。兩個月後梅根生下女兒，本是喜事一件，卻因拿女王的父親、丈夫稱呼她的暱稱來為女兒命名，被英國媒體痛批很不得體，搞得與皇室之間更增嫌隙，一連串的不愉快，終於到了該徹底切割的時候？

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，稱伊莉莎白二世女王雖然身體健康出現危機，仍然記掛著要在她退位或是去世之前，必須解決一些非解決的麻煩，包括查理與威廉的繼位時程，以及把家族中一些會危害皇室存續的害群之馬給逐出去。「國家詢問報」指女王心目中最重要的就是皇室的永存，因而一直在美國開砲攻擊的哈利和梅根，就不得不被踢出去，即使這表是她有可能在走完人生之路前再也無法與哈利見面，另外捲入性醜聞、令皇室蒙羞的安德魯王子，也是女王決定要放棄的目標。

除了把不肖兒孫逐出皇室之門外，女王另決定查理即位後到了他滿80歲就交棒給威廉，免得父子兩人因為皇位繼承而失和，危及皇室的存亡，在這兩件大事都辦妥之後，她才放心安享晚年，迎向人生的終點。不過專門打臉八卦的網站，稱這些都是無稽之談，因皇位繼承由不得女王決定，一切都已經有法令規定的很好，英國國王本是虛位元首，只是名義上的領袖，自己能做主的是不如外界想像的多。至於將哈利、梅根逐出，目前也還沒到那麼難看的地步，雙方也還沒真的決裂。