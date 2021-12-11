我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1死5傷 明州高速路兩車對撞 22歲死者是中國留學生

美政府抵制北京冬奧 運動員發言陷兩難

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨情仇，比任何肥皂劇的劇情都要曲折、吸引人，尤其今年春天開始，哈利王子與妻子梅根在美國接受歐普拉電視專訪大爆皇室黑幕，掀起軒然大波，也開始和皇室隔空交火、互駁。接著伊莉莎白二世女王之夫菲利普親王99歲去世，哈利雖曾返英出席喪禮，卻和父親查理、兄長威廉幾無互動。兩個月後梅根生下女兒，本是喜事一件，卻因拿女王的父親、丈夫稱呼她的暱稱來為女兒命名，被英國媒體痛批很不得體，搞得與皇室之間更增嫌隙，一連串的不愉快，終於到了該徹底切割的時候？

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，稱伊莉莎白二世女王雖然身體健康出現危機，仍然記掛著要在她退位或是去世之前，必須解決一些非解決的麻煩，包括查理與威廉的繼位時程，以及把家族中一些會危害皇室存續的害群之馬給逐出去。「國家詢問報」指女王心目中最重要的就是皇室的永存，因而一直在美國開砲攻擊的哈利和梅根，就不得不被踢出去，即使這表是她有可能在走完人生之路前再也無法與哈利見面，另外捲入性醜聞、令皇室蒙羞的安德魯王子，也是女王決定要放棄的目標。

除了把不肖兒孫逐出皇室之門外，女王另決定查理即位後到了他滿80歲就交棒給威廉，免得父子兩人因為皇位繼承而失和，危及皇室的存亡，在這兩件大事都辦妥之後，她才放心安享晚年，迎向人生的終點。不過專門打臉八卦的網站，稱這些都是無稽之談，因皇位繼承由不得女王決定，一切都已經有法令規定的很好，英國國王本是虛位元首，只是名義上的領袖，自己能做主的是不如外界想像的多。至於將哈利、梅根逐出，目前也還沒到那麼難看的地步，雙方也還沒真的決裂。

伊莉莎白二世女王（右起）被八卦刊物稱有意將哈利和梅根逐出皇室。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王（右起）被八卦刊物稱有意將哈利和梅根逐出皇室。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

上一則

土耳其偵測到首批6起Omicron變異株確診

下一則

專家示警 Omicron恐造成英國7萬5000人病故

延伸閱讀

哈利避禍「捅刀」老爸 梅根上艾倫秀搞笑挨批小丑

哈利避禍「捅刀」老爸 梅根上艾倫秀搞笑挨批小丑
哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底

哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底
「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？

「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？
「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？

「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

2021-12-04 17:28
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月與中國國務院總理李克強（右）在北京人民大會堂參加簽字儀式。（美聯社）

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

2021-12-06 09:58

超人氣

更多 >
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態
Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言