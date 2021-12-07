哈利為避禍不惜捅老爸查爾斯一刀 父子關係陷谷底

哈利王子大半年來對父兄砲火不斷，彼此關係降至冰點。（路透資料照片）

英國 皇室成員間的愛恨情仇，絲毫不比任何肥皂劇遜色。這大半年來關係已經夠惡劣的查爾斯王子和兒子哈利 ，近日又因為一件事變得更陷入谷底，原因在哈利為了甩掉自身的麻煩，竟不惜捅老爸一刀，讓他更難作人。

查爾斯這陣子處在親信麥克佛西涉嫌收各國富豪的獻金，為他們安排加入英籍、並獲得封爵，對外裝作是替查爾斯的慈善基金會募款，其實從中得到不少利潤 ，偏偏「客戶」們不乏在祖國有洗錢嫌疑或是國際間認為「有問題」國家的麻煩人物。查爾斯當王儲當了快一輩子，年過70還無法繼位、登基，對於當上英國國王看得比什麼都重要，最不希望在等了這麼久的最後關頭出什麼紕漏、讓等待時光全部白費，因此最不希望再跟這件醜聞扯上關係，麥可佛西也已請辭走人。

不料佛西經手的沙烏地阿拉伯富豪馬哈佛茲被爆料幾年前曾與哈利密會，也捐了一筆錢到哈利的慈善基金會，哈利為自保馬上表明早就跟馬哈佛茲斷絕往來，還稱自己早認為他有問題，動機不單純，早早與他分道揚鑣。馬哈佛茲後來不但成為英國公民，也由查爾斯親自頒給大英帝國司令勳章。哈利這麼一撇清，等於擺明給父親難看，再度讓查爾斯顯得愚昧無能、不堪做為英國的君主，查爾斯一肚子火又不便公開發作。

不少所謂的「英國皇室專家」，其實都和皇室很要好，自然是未來國王在媒體上的親衛隊，接連出面砲轟哈利看似撇清卻有意攻擊父親，實在很卑鄙。查爾斯與哈利也被傳超過半年以來，幾乎沒講什麼話，偶爾才通電話隨便講幾句，關係降至史上最低點。