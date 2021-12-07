我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

日本政府聘專家討論穩定皇位繼承 仍避談女天皇

中央社／東京7日電

日本天皇僅限父系男性繼承，面對日益減少的皇族人口，日本政府聘專家小組討論如何確保穩定的皇位繼承人，但女性天皇仍被排除在外，僅研議開放皇族收養早已脫離皇籍的男性等。

日本讀賣新聞報導，日本政府昨天針對穩定皇位繼承與確保皇族人數召開專家小組會議，會中確認最終報告的重點大綱，在3案中採取最為有力的2案，將在今年內再度開會提出最終報告。

報導指出，確保皇族人數的3案，第1是皇族女性在婚後仍保有皇族身分，對象為內親王（日皇的女兒與孫女）、女王（日皇曾孫女以降）；第2是開放皇族收養，讓父系具有日皇血統的男性成為皇族；第3是讓父系具有日皇血統的男性直接成為皇族。

第3案主要是指讓二戰後1947年被盟軍最高司令官總司令部（GHQ）要求脫離皇室的舊皇族男性恢復皇籍，不過因反對意見強烈，專家小組會議在7月彙整的期中報告中，明確記載往後討論的重點為第1案與第2案。

專家小組主席（座長）、日本私立學校振興共濟事業團理事長清家篤受訪時表示，若第1案與第2案無法確保足夠的皇族人數，也應再檢討第3案。預料最終報告可能也無法集合成單一結論。

時事通信社報導，專家小組會議從今年3月起開始討論相關議題，7月期中報告的論點整理中，明確記載讓現任日皇德仁姪子悠仁親王繼承皇位的方向不會改變；包括是否由德仁獨生女愛子內親王繼承皇位等女性天皇議題，完全沒有討論，昨天彙整的重點大綱也是延續此一路線。

日本在二次大戰結束後的1947年所制定的皇室典範規定，只有父親有天皇血統的男性可以繼承天皇；目前有繼承資格僅3人，分別是56歲的皇嗣秋篠宮文仁親王（現任天皇德仁弟弟）、15歲的悠仁親王（文仁兒子），及86歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

若將來悠仁沒有兒子，天皇之位恐後繼無人。此外，女性皇族一旦跟一般男性結婚，就必須脫離皇籍、離開皇室，日本皇族人數勢必將愈來愈少，甚至將可能影響到皇室活動。

日本

上一則

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

延伸閱讀

新冠快篩檢測盒 需先自購再申請給付 專家質疑美不如歐

新冠快篩檢測盒 需先自購再申請給付 專家質疑美不如歐
日企不敢漲價只好偷偷減量 「縮水式通膨」當道

日企不敢漲價只好偷偷減量 「縮水式通膨」當道

避免轉售牟利 日本擬禁止國際學生購買免稅品

避免轉售牟利 日本擬禁止國際學生購買免稅品
游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜