日本政府聘專家討論穩定皇位繼承 仍避談女天皇

日本 天皇僅限父系男性繼承，面對日益減少的皇族人口，日本政府聘專家小組討論如何確保穩定的皇位繼承人，但女性天皇仍被排除在外，僅研議開放皇族收養早已脫離皇籍的男性等。

日本讀賣新聞報導，日本政府昨天針對穩定皇位繼承與確保皇族人數召開專家小組會議，會中確認最終報告的重點大綱，在3案中採取最為有力的2案，將在今年內再度開會提出最終報告。

報導指出，確保皇族人數的3案，第1是皇族女性在婚後仍保有皇族身分，對象為內親王（日皇的女兒與孫女）、女王（日皇曾孫女以降）；第2是開放皇族收養，讓父系具有日皇血統的男性成為皇族；第3是讓父系具有日皇血統的男性直接成為皇族。

第3案主要是指讓二戰後1947年被盟軍最高司令官總司令部（GHQ）要求脫離皇室的舊皇族男性恢復皇籍，不過因反對意見強烈，專家小組會議在7月彙整的期中報告中，明確記載往後討論的重點為第1案與第2案。

專家小組主席（座長）、日本私立學校振興共濟事業團理事長清家篤受訪時表示，若第1案與第2案無法確保足夠的皇族人數，也應再檢討第3案。預料最終報告可能也無法集合成單一結論。

時事通信社報導，專家小組會議從今年3月起開始討論相關議題，7月期中報告的論點整理中，明確記載讓現任日皇德仁姪子悠仁親王繼承皇位的方向不會改變；包括是否由德仁獨生女愛子內親王繼承皇位等女性天皇議題，完全沒有討論，昨天彙整的重點大綱也是延續此一路線。

日本在二次大戰結束後的1947年所制定的皇室典範規定，只有父親有天皇血統的男性可以繼承天皇；目前有繼承資格僅3人，分別是56歲的皇嗣秋篠宮文仁親王（現任天皇德仁弟弟）、15歲的悠仁親王（文仁兒子），及86歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

若將來悠仁沒有兒子，天皇之位恐後繼無人。此外，女性皇族一旦跟一般男性結婚，就必須脫離皇籍、離開皇室，日本皇族人數勢必將愈來愈少，甚至將可能影響到皇室活動。