威廉王子曾抑鬱…「感覺世界坍塌了」

威廉王子在6日播出的播客（Podcast）節目「Time To Walk」中分享自己的抑鬱經歷，鼓勵大家關注精神健康。(路透)

近年來一直著重推廣「心理健康」重要性的英國威廉 王子，在6日播出的播客（Podcast）節目「Time To Walk」中分享了自己的抑鬱經歷，鼓勵大家關注精神健康。

明報引述太陽報報導，2017年一名5歲男孩休斯 （Bobby Hughes）在與朋友玩耍時被一輛校車撞倒，威廉當時是救護團隊的直升機師，他奉命駕駛直升機趕到現場將腦部受重創的男孩送院。威廉稱，事發後數星期他一直都被負面情緒淹沒，感覺「整個世界坍塌了」。休斯跟2013年出生的威廉長子喬治王子差不多大，威廉稱那宗慘劇使他恍如自身面對兒子的死亡。

威廉王子說自己很「幸運」，在救護中心找到一個可以傾訴心事的對象，他對著這位同事說出自己面臨的壓力、情緒，才讓威廉王子從負面情緒中走出來。威廉表示，後來他與男孩的家人見面，最終解開了心結。也是在這件事情之後，威廉開始投身關注民眾心理健康等事務，尤其是在第一線負責人命的救護員。

此外，哈利 王子與妻子梅根 自從離英赴美後，就和王室關係陷入低潮，在接受歐普拉(Oprah Winfrey)電視專訪、砲轟內部有人種族歧視又造謠抹黑梅根後，彼此更陷僵局。近日王儲查理否認自己是某新書中所指、對於梅根的孩子膚色有疑慮的王室成員。根據歐美媒體報導，查理與哈利已經破冰，結束冷戰，開始有一些些的熱線交流，只是兩人的心結很深，就算恢復通話，也絕對離正常家庭中的親子對話頻率、溫度差很多。

在英國王室的安排下，曾經有意把威廉、凱特、哈利、梅根塑造成新時代的黃金四人組，象徵王室貴族的新面貌，結果是哈利與梅受不了王室內部守舊到不行的辦事規則，主動求離開，使得王室重塑新形象的期待落空，現在只有把查理和卡蜜拉帶進來填補哈利與梅根的缺，畢竟查理和威廉父子倆都是未來的英國國王，同樣也能代表王室想要革新的理念，梅根與哈利是確定被排除在外了。