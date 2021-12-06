日本愛子公主20歲成人禮露面 「打破傳統」借用王冠

愛子公主打破傳統，借用姑姑的王冠。 （路透）

本月1日剛過20歲生日的日皇德仁與皇后雅子獨生女──敬宮愛子內親王，今天在皇居內出席包括由父親親授勳章等成年儀式，正式開始承擔皇室公務。

愛子今天上午先前往宮中三殿（賢所、皇靈殿及神殿的總稱）參拜，之後再到宮殿鳳凰之間接受日皇德仁親授「寶冠大綬章」。

愛子今天下午將穿著女性皇族正裝、佩帶勳章，前往日皇與皇后及上皇與上皇后處致意；接著將於傍晚接受皇族人士及行政、立法與司法三權首長祝賀。

依日本 皇室慣例，遇到女性皇族成年等場合時，通常都會新訂做一頂頭冠（寶冠），但這次受到新冠疫情 影響而取消，愛子今天借用姑姑黑田清子過去所使用的頭冠。

日本經濟新聞報導，由於愛子20歲生日當天在大學還有課要上，所以主要成年儀式延到今天上午舉行。另外，基於防疫 考量，成年儀式後將不舉行茶會及賀宴。目前愛子是學習院大學2年級學生，就讀於文學院日本語日本文學系，主修以古今日本語和日本文學為中心的日本文化。

日皇德仁和皇后雅子的獨生女愛子公主一日年滿20歲，5日舉行成人禮，在東京皇居對媒體微笑致意。（路透）

NHK、產經新聞報導，愛子對自己成年發表書面感言表示，接下來她將以成年皇族的身分，對每一件工作都真摯以對，希望能夠成為雙親的助力。

愛子也提及許多民眾生活受到疫情影響，對亡故者感到心痛，期盼盡早回復平穩生活。

這是日本皇室自從皇嗣秋篠宮文仁親王次女佳子內親王2014年的成年儀式以來，睽違7年的成年禮。另外，主管皇室事務的宮內廳宣布，愛子的成年記者會訂於明年3月的第3週舉行。報導指出，皇族的成年記者會至今大都在20歲生日以前進行，不過宮內廳認為，愛子目前忙於大學課業，將記者會時間訂於明年3月，讓愛子能平靜地思考詢答內容。

愛子誕生於2001年12月1日下午2時43分，在宮內廳醫院出生，由德仁與雅子親自帶在身邊照顧。

德仁與雅子取名時參考「孟子」所言「愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之」，希望女兒將來能夠敬人、愛人，決定取名為愛子，稱號敬宮，徽印為五葉杜鵑。

愛子從幼兒園時期即就讀私立貴族學校學習院，小學（初等科）時期一度傳出遭同學欺負，因對上學心懷畏懼、影響身體健康而缺課，後由雅子陪伴上學一段時間後，克服這段陰影，健康地成長。