梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 在3年多前嫁入皇室時，一度也被許多民眾喜愛，期待她為皇室帶來一番新氣象，結果蜜月期超短暫，半年不到英國已有梅根在婚禮前氣哭嫂嫂凱特的傳言，隔年1月她丈夫哈利主動發表要卸下皇室重要成員身分、到美國展開新生活，梅根自此變成大多數英國人的眼中釘，在3月與哈利接受歐普拉電視專訪揭露皇室內部不合時宜的運作模式等種種陋習後，更被英國廣大民眾視為在貶低他們的傳統、對梅根更是恨之入骨。

BBC最近播出的新紀錄片「王子們與媒體」（直譯）中，梅根死對頭之一英國「每日郵報」旗下的專欄亞曼達普拉特諷刺道：「對一個聰明的女人如她來說，除非是天真到極點，才會以為加入了像皇室這樣的家庭，還能有暢所欲言和隨心所欲的自由。」人際關係專家尼爾威爾基稍早曾經點破梅根的問題，在於她對皇室成員與他們的人員來說，實在太愛對外大鳴大放，讓他們感到困擾，避之唯恐不及，對她的態度自然也熱切不起來。

在該紀錄片中，另一位受訪的專欄作家和媒體代表瑞秋強生透露出更難堪的事實，那就是英國至今仍然非常重父權體制，以及階級畫分，梅根看到有問題就要點出來的作風，對皇室和英國民眾來說，簡直就是意見太多、很難搞、很麻煩。相較之下，凱特總是被形容成高雅得體的「英倫玫瑰」，總是知道怎麼樣的場面講什麼樣的話會最不讓皇室傷腦筋，因此演說中很少觸及政治，也不常對外開砲，甚至甘於按照皇室寫好的講稿短短發表完就退場，話題也都非常安全。梅根就是會講到種族的歧見，或是貧富差異的問題，或者是女權提升之類的，在英國人心目中「很刺耳」更讓皇室不喜歡的議題。