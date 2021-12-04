我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西港口貨櫃平均卸貨等待時間又延長 要將近21日

紐約市新增3例Omicron確診 全國已有12州現蹤

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

記者蘇詠智／即時報導
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根在3年多前嫁入皇室時，一度也被許多民眾喜愛，期待她為皇室帶來一番新氣象，結果蜜月期超短暫，半年不到英國已有梅根在婚禮前氣哭嫂嫂凱特的傳言，隔年1月她丈夫哈利主動發表要卸下皇室重要成員身分、到美國展開新生活，梅根自此變成大多數英國人的眼中釘，在3月與哈利接受歐普拉電視專訪揭露皇室內部不合時宜的運作模式等種種陋習後，更被英國廣大民眾視為在貶低他們的傳統、對梅根更是恨之入骨。

BBC最近播出的新紀錄片「王子們與媒體」（直譯）中，梅根死對頭之一英國「每日郵報」旗下的專欄亞曼達普拉特諷刺道：「對一個聰明的女人如她來說，除非是天真到極點，才會以為加入了像皇室這樣的家庭，還能有暢所欲言和隨心所欲的自由。」人際關係專家尼爾威爾基稍早曾經點破梅根的問題，在於她對皇室成員與他們的人員來說，實在太愛對外大鳴大放，讓他們感到困擾，避之唯恐不及，對她的態度自然也熱切不起來。

在該紀錄片中，另一位受訪的專欄作家和媒體代表瑞秋強生透露出更難堪的事實，那就是英國至今仍然非常重父權體制，以及階級畫分，梅根看到有問題就要點出來的作風，對皇室和英國民眾來說，簡直就是意見太多、很難搞、很麻煩。相較之下，凱特總是被形容成高雅得體的「英倫玫瑰」，總是知道怎麼樣的場面講什麼樣的話會最不讓皇室傷腦筋，因此演說中很少觸及政治，也不常對外開砲，甚至甘於按照皇室寫好的講稿短短發表完就退場，話題也都非常安全。梅根就是會講到種族的歧見，或是貧富差異的問題，或者是女權提升之類的，在英國人心目中「很刺耳」更讓皇室不喜歡的議題。

梅根習慣對自己有意見的議題就要攤開來講，不得英皇室成員和英國人的歡心。（路透資料...
梅根習慣對自己有意見的議題就要攤開來講，不得英皇室成員和英國人的歡心。（路透資料照片）

英國 梅根 哈利

上一則

傳俄航班在黑海上空被迫降低高度 疑避美偵察機

下一則

核談判觸礁 伊朗核設施附近防空演習射飛彈

延伸閱讀

不冷戰了？查理據傳與哈利恢復通話 但重拾舊情還早

不冷戰了？查理據傳與哈利恢復通話 但重拾舊情還早
梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸
簽podcast合約 從沒錄節目 哈利、梅根每分鐘撈66.5萬

簽podcast合約 從沒錄節目 哈利、梅根每分鐘撈66.5萬
弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
義大利街頭出現反家暴的廣告，並將女性名人合成被毆打後的樣子。上排左起為美國副總統賀錦麗、英國劍橋公爵夫人凱特、歐盟執委會主席范德賴恩；下排左起為法國極右派政黨國民聯盟領袖雷朋、巴黎市長希達哥、歐洲央行總裁拉加德。（Getty Images）

凱特、賀錦麗「被家暴」 未經同意照片廣傳歐洲

2021-11-27 20:21
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰
玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」
北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束