日駙馬爺小室圭 遭中國商家搶註尿布、除臭劑商標

小室圭的名字遭中國商家拿來註冊商標賣尿布、除臭劑等，引發日網熱議。（美聯社）

日本 真子公主嫁給小室圭，來美開啟新婚生活時，卻爆出有中國廠商先在國內搶占日本皇室財，以「小室圭」的名字註冊了尿布、除臭劑等商品的商標。據悉，幾年前同為日本皇室成員「佳子公主」就被當成衛生棉的品牌名稱，至今市面上仍有販售。

根據「日本Yahoo」報導，中國的國家知識產權局商標局上，一家來自福建省晉江市的「榮鑫婦幼用品有限公司」，在11月15日以「小室圭」的名字申請了兩類商標，分別是第三類（化妝品、室內香水、除臭劑等)，以及第五類(尿布、營養補充劑等)。

根據「榮鑫婦幼用品有限公司」的網站內容，它是一家成立於2002年的嬰兒用品製造商；針對媒體詢問有關小室圭的商標，公司則尚未提供答覆。

據報導，在中國，商標是採「先搶先贏」制，也因此商標竊取狀況屢見不鮮，甚至有某些品牌被無關的第三方廠商在中國註冊，結果「正版」品牌還因為「商標侵權」被起訴並支付賠償金。

事實上，不只小室圭，日本皇室成員的名字也早就被中國廠商註冊了一輪，像是「秋篠宮名品」、「真子龍顔」，以及「佳子公主」衛生棉，甚至到現在市面上也仍有販售。

報導引述一名熟知中國事務的日本自由撰稿人意見，「如果未來2人之間生了一個孩子，那在中國會是一個熱門話題」，到時該公司可能已經申請了商標註冊，開始銷售帶有小室圭名字的嬰兒用品。