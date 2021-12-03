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控告八卦小報法律戰 梅根又贏了

編譯中心／綜合2日電
英國哈利王子的妻子梅根。（Getty Images）
英國哈利王子的妻子梅根。（Getty Images）

英國哈利王子的妻子梅根控告「星期日郵報」（Mail on Sunday）2019年刊登她寫給父親的私人信件一案，英國上訴法院2日拒絕星期日郵報的上訴申請，意味梅根再贏出法律戰。對此，梅根表示這次可為同類案件設下先例，形容不只是自己的勝利。

香港01報導，梅根表示，「這不只是我的勝利，也是任何曾經害怕為正確的事挺身而出的人的勝利。」她在聲明呼籲英國小報行業作出改變，她稱「這些有害的做法並不罕見，它們就是每日的失敗，使我們分裂（daily fail that divide us），我們值得擁有更好。」

「新聞周刊」（Newsweek）指出，梅根這番話意有所指，文中的「daily fail」也是暗指星期日郵報的姊妹報「每日郵報」（Daily Mail）。

此外，英國前財政大臣奧斯本（George Osborne）日前透露，伊麗莎白二世女王曾在國宴要他告訴時任美國總統歐巴馬該離開了，因為時間很晚了，她想要就寢。

奧斯本表示，「我曾出席一場盛宴，就是歐巴馬在英國的國宴。而女王過來找我說，『你可否告訴總統，很晚了，我想就寢了』。我看過去，歐巴馬正玩得很開心，有點像是跟他的同伴們一口喝掉伏特加馬丁尼，我當時想，『哦，我的天啊，我將成為必須走過去與告訴他要回家的人』」。

英國 梅根 歐巴馬

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