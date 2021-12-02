我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

拿錢不辦事？哈梅收2390萬 今年沒錄半集Spotify

編譯張佑生／綜合1日電
哈利與梅根海削串流業者。（路透資料照片）
哈利與梅根海削串流業者。（路透資料照片）

英國王子哈利與妻子梅根脫離王室職務後移居美國，與串流平台巨擘Spotify簽下價值1800萬英鎊（約2390萬美元）的podcast合約，結果今年一整年連一集內容都沒錄，讓Spotify老闆感到困惑。

要說哈利與梅根沒時間，但是兩人接受歐普拉專訪，梅根後來還接受艾倫狄珍妮絲專訪，所以不是沒空。事實是，夫妻自去年12月錄了一集35分鐘的假日特別節目後就繳白卷至今。換算起來，兩人每分鐘就賺進50萬英鎊，稱得上是寸陰寸金。

根據「太陽報」報導，消息人士透露，Spotify很開心與哈利夫婦簽約，但兩人少有產出讓他們感到相當困惑，因為他們在其他節目的表現都很正常。據了解，Spotify高層已經委婉告知哈利與梅根履約的必要性和時間性，以免違約或解約撕破臉。英媒指Spotify仍未向哈梅支付全款，他們需要滿足定期推出節目等一系列合約條款，才可獲得全數報酬。

另一位消息人士指出，哈利夫婦去年底與Spotify簽約時，根本沒有完整的節目製作團隊，也沒有人為他們撰寫腳本，當時推出的節目是東拼西湊才勉強完成。

不過，據「太陽報」了解，兩人已在8月聘請資深製作人薩奈斯（Rebecca Sanaes）擔任節目負責人，預計耶誕節前就會推出一系列節目。Spotify對此也回覆「大事將至，敬請關注」。

而公關專家博羅夫斯基（Mark Borowski）則認為，即使哈梅的新節目未面世，Spotify能與他們合作建立聯繋，已經達到雙贏局面。

Spotify 哈利 梅根

上一則

以色列台拉維夫 生活費超越紐約、香港

下一則

報復華府 俄下令美外交人員離境

延伸閱讀

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸
簽podcast合約 從沒錄節目 哈利、梅根每分鐘撈66.5萬

簽podcast合約 從沒錄節目 哈利、梅根每分鐘撈66.5萬
聖誕老人擁吻男友 挪威郵政廣告紀念同性戀除罪化50年

聖誕老人擁吻男友 挪威郵政廣告紀念同性戀除罪化50年

弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪