拿錢不辦事？哈梅收2390萬 今年沒錄半集Spotify

哈利與梅根海削串流業者。（路透資料照片）

英國王子哈利 與妻子梅根 脫離王室職務後移居美國，與串流平台巨擘Spotify 簽下價值1800萬英鎊（約2390萬美元）的podcast合約，結果今年一整年連一集內容都沒錄，讓Spotify老闆感到困惑。

要說哈利與梅根沒時間，但是兩人接受歐普拉專訪，梅根後來還接受艾倫狄珍妮絲專訪，所以不是沒空。事實是，夫妻自去年12月錄了一集35分鐘的假日特別節目後就繳白卷至今。換算起來，兩人每分鐘就賺進50萬英鎊，稱得上是寸陰寸金。

根據「太陽報」報導，消息人士透露，Spotify很開心與哈利夫婦簽約，但兩人少有產出讓他們感到相當困惑，因為他們在其他節目的表現都很正常。據了解，Spotify高層已經委婉告知哈利與梅根履約的必要性和時間性，以免違約或解約撕破臉。英媒指Spotify仍未向哈梅支付全款，他們需要滿足定期推出節目等一系列合約條款，才可獲得全數報酬。

另一位消息人士指出，哈利夫婦去年底與Spotify簽約時，根本沒有完整的節目製作團隊，也沒有人為他們撰寫腳本，當時推出的節目是東拼西湊才勉強完成。

不過，據「太陽報」了解，兩人已在8月聘請資深製作人薩奈斯（Rebecca Sanaes）擔任節目負責人，預計耶誕節前就會推出一系列節目。Spotify對此也回覆「大事將至，敬請關注」。

而公關專家博羅夫斯基（Mark Borowski）則認為，即使哈梅的新節目未面世，Spotify能與他們合作建立聯繋，已經達到雙贏局面。