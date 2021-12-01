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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

文仁親王護女 批日媒亂報真子公主婚事「非常可怕」

編譯中心／綜合30日電
文仁親王（中）11月30日迎來56歲生日，宮內廳發放他和二女兒佳子公主（右）及兒子悠仁親王（左）的合照。（路透）
文仁親王（中）11月30日迎來56歲生日，宮內廳發放他和二女兒佳子公主（右）及兒子悠仁親王（左）的合照。（路透）

日本秋篠宮文仁親王11月30日表示，媒體在報導他的女兒、前公主真子訂婚一事上，充滿了不實與「可怕的話語」。真子公主已在上個月嫁給一名平民後，放棄皇室地位並前往紐約生活。

路透報導，30歲的真子與同年的夫婿小室圭的婚禮被延後了約3年才舉行，因為男方母親被控詐欺而引起對這場婚禮的反對聲音。真子在這段期間被診斷出患有創傷後壓力症候群(PTSD)。

日皇德仁的弟弟、文仁親王在慶祝他56歲生日的一場記者會上，做出了對日本皇室來說頗不尋常的坦率評論。

在被問到媒體的報導與女兒診斷之間的關聯時，文仁親王說：「如果你去讀那些八卦報導，我不確定要如何精準的說這件事，但是當中有許多事情是虛構的，雖然當中也有部份觀點我們應該要傾聽。」他還說，網路上有許多文章和評論內容非常可怕，「有人因為這種誹謗而深受傷害」。

然而，部份皇室觀察人士表示，如果管理皇室家庭生活的日本宮內廳，當時熟練處理真婚姻的話，相關風波原本可較為緩和，專家並舉例海外皇室是如何處理類似事件。

真子與夫婿小室圭的婚禮被延後了約3年才舉行。（路透）
真子與夫婿小室圭的婚禮被延後了約3年才舉行。（路透）

此外，真子當初結婚並沒有舉辦儀式，在公主中成為特例。文仁親王表示這是他的主意，因為小室圭始終未能就母親涉及的金錢糾紛，作出令人能接受的解釋。文仁親王說，真子出嫁當日，他是以「只要健康地生活下去就好」的心情送走她，並表示在美國開始新生活「對他們來說是最好的」。

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