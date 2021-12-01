梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 宣布脫離王室後定居美國，數次隔空與英國王室針鋒相對；今年初夫妻倆登上名主持人歐普拉的節目時更爆料，他們結婚時就曾有王室成員討論兩人兒子的膚色。如今有記者出書爆料，該名成員正是哈利的父親──王儲查理。

每日郵報、「浮華世界」（Vanity Fair）報導，美國記者、王室傳記作家安德森（Christopher Andersen）近來出版新書「兄弟與妻子：威廉、凱特和哈利、梅根的私生活」（Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry And Meghan），寫道2017年11月27日，哈利宣布與梅根訂婚當天，查理在早餐時間問妻子卡蜜拉：「我很好奇，他們的孩子會是什麼樣子？」卡蜜拉回：「絕對很漂亮，我肯定。」不料查理接著壓低聲音說：「我的意思是，妳覺得他們小孩會是什麼膚色。」

英國王儲查理（中）目前人在英國前屬地巴貝多。（路透）

目前人在英國前屬地巴貝多的查理，由發言人回應：「此為虛構，不值得進一步評論」。親近查理人士也不相信爆料指控，認為王室成員中，沒有人比查理更致力於改善跨種族關係。

哈利與梅根在歐普拉的節目上，不只提到長子亞契因膚色飽受某家族成員的歧視言語，更大談過去在英國王室生活的痛苦，坦言移居美國就是不想讓子女重蹈自己與母親黛安娜王妃的覆轍。