梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

英國哈利王子之妻梅根(左)與長子亞契(右)2020年5月合照。(路透資料照片)

英國哈利 王子與妻子梅根 宣布脫離王室後定居美國,數次隔空與英國王室針鋒相對;今年初夫妻倆登上名主持人歐普拉的節目時更爆料,他們結婚時就曾有王室成員討論兩人兒子的膚色。如今有記者出書爆料,該名成員正是哈利的父親──王儲查理。

每日郵報、「浮華世界」(Vanity Fair)報導,美國記者、王室傳記作家安德森(Christopher Andersen)近來出版新書「兄弟與妻子:威廉、凱特和哈利、梅根的私生活」(Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry And Meghan),寫道2017年11月27日,哈利宣布與梅根訂婚當天,查理在早餐時間問妻子卡蜜拉:「我很好奇,他們的孩子會是什麼樣子?」卡蜜拉回:「絕對很漂亮,我肯定。」不料查理接著壓低聲音說:「我的意思是,妳覺得他們小孩會是什麼膚色。」

英國王儲查理(中)目前人在英國前屬地巴貝多。(路透)

目前人在英國前屬地巴貝多的查理,由發言人回應:「此為虛構,不值得進一步評論」。親近查理人士也不相信爆料指控,認為王室成員中,沒有人比查理更致力於改善跨種族關係。

哈利與梅根在歐普拉的節目上,不只提到長子亞契因膚色飽受某家族成員的歧視言語,更大談過去在英國王室生活的痛苦,坦言移居美國就是不想讓子女重蹈自己與母親黛安娜王妃的覆轍。