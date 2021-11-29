弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

哈利與梅根無法改變英皇室的傳統，只能離開、到美國開創新生活。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 卸下皇室重要成員身分、搬到美國已經快滿1年8個月，相關爭議還在延燒，尤其近日BBC播出了新紀錄片「王子們與媒體」，光是首集就讓皇室成員氣到非得伊莉莎白二世女王、查爾斯王子與威廉王子以各自主要宮殿的單位名義聯合發聲明，砲轟節目內容誇大不實，因為首集大都站在替梅根與哈利講話的立場，把矛頭對準皇室，皇室當然無法接受。

就連大多數的英國民眾，也還是對皇室忠貞不二、痛恨哈利與梅根屢次公開攻擊皇室內部運作，破壞皇室成員形象，大逆不道有如叛國。然而哈利和梅根對皇室這麼有怨氣亦非毫無理由，寫過已故黛安娜王妃與梅根專書的著名皇室新聞專家安德魯摩頓，認為他們最過不去的點，就是皇室的尊卑順序，完全不依每個人的公眾人氣高低而定，這對在好萊塢打滾過、早就習慣人氣高氣燄大的梅根，尤其無法接受。

英國皇室一直以來就是看接任王位的順序，來決定哪些人最受照顧、寵愛、支持，其他人都不可以比他們更出風頭。安德魯摩頓表示，哈利與梅根不是第一個對此不滿的皇室後裔，女王的妹妹瑪格麗特公主就曾經非常不開心，卻也還是不能不接受。哈利在王位繼承順序上，現在還不及他的3個姪子姪女，就更沒可能有翻身的機會，但他與梅根在美國還是受到歡迎，之前走訪紐約，一堆名人等著和他們碰面，也難怪他的心裡始終難以釋懷。