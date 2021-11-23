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不爽哈利與梅根太出風頭、刻意抹黑？英皇室抨BBC胡扯

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）雖然才是英國未來的國王，哈利卻很長一段時間更搶風頭、更是話題焦點。（路透資料照片）
威廉（左）雖然才是英國未來的國王，哈利卻很長一段時間更搶風頭、更是話題焦點。（路透資料照片）

未播映前已先讓英皇室不滿、考慮抵制BBC的紀錄片「王子們與媒體」（The Princes and the Press），首集登場後果真令皇室重要成員滿肚子怒火，伊莉莎白二世女王、查理王儲與威廉王子分別以自身代表辦公單位之名，聯合發出聲明，稱BBC影片內容毫無事實根據、誇大不實，因為該節目不只呈現皇室內有人故意丟出哈利王子和妻子梅根的負面消息做為對他們太出風頭的「懲戒」，也指哈利的公關發布新聞炮轟媒體帶著種族偏見的眼光在解析梅根，偏偏當時查理正在出訪阿曼，對於自己的外交行程徹底被兒子的感情壓過，讓查理非常生氣。

綜合英國媒體報導，「王子們與媒體」第一集為哈利與梅根做了不少平反，理所當然令正和他們鬧不和的皇室難以忍受，節目中訪問到梅根的律師珍妮艾菲亞，以及推出梅根與哈利專書「尋找自由」（直譯）、據稱直接受到他們幫助的作者歐密德斯高比，兩人都幫梅根講了許多好話。珍妮炮轟外傳梅根難搞、非常不好共事，是徹頭徹尾的謊言，斯高比則稱皇室內部有人認為應該要讓梅根搞清楚自己該處於何等的位置並乖乖接受，藉由放出她的負面消息也是一種懲治手段。他表示外界一直有傳許多關於梅根最具殺傷力、最負面的消息來自於其他皇室內部單位，他自己研究調查後發現，這是真的。

而曾經在英國「太陽報」當記者時踢爆梅根原本在婚禮想戴的頭冠遭女王打槍等風波的專欄作家丹伍頓，算是「王子們與媒體」裡勉強聲援皇室的一方，但他也強調，婚禮過了半年後才冒出一堆不利梅根與哈利的報導，顯然他們的工作人員受夠了，終於忍不住要先對他們開槍，等於同意哈利與梅根的負面新聞來源正是英國皇室。

英國皇室向來有嚴格的「尊卑」傳統，任何人不許比現任君主出風頭、有人氣，任何非君主成員也不能比王儲出風頭、有人氣，昔日黛安娜王妃受到的愛戴遠超過自己丈夫，成了兩人婚姻失和的一大原因。黛安娜去世後，她的兩個兒子成為媒體關注焦點，然而威廉有好幾年遠不如哈利有話題，連狗仔攝影都被告知，哈利就是新的黛安娜，炒他的話題雜誌更好賣，因此他的一舉一動甚至連他的前女友都變成跟監的對象，「王子們與媒體」請到其中一位狗仔攝影向他的舊愛道歉，等於打威廉臉，挑明了威廉沒有哈利出風頭。

關於梅根的許多負面報導，被傳是英皇室內部人員刻意流出。（路透資料照片）
關於梅根的許多負面報導，被傳是英皇室內部人員刻意流出。（路透資料照片）
哈利（左一）與梅根（右二）太搶風頭，威廉（左二）與查理（左三）據傳非常不爽。（路...
哈利（左一）與梅根（右二）太搶風頭，威廉（左二）與查理（左三）據傳非常不爽。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王發聲明砲轟BBC的最新紀錄片沒有事實根據。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王發聲明砲轟BBC的最新紀錄片沒有事實根據。（路透資料照片）

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