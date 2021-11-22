英國女王參加曾孫受洗儀式 1周內2度現身

95歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）過去這個月來因身體微恙，取消多項行程，她今天參加兩位小曾孫的受洗儀式。這是女王1周內第2次現身。美聯社

95歲的英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）過去這個月來因身體微恙，取消多項行程，她今天參加兩位小曾孫的受洗儀式。這是女王1周內第2次現身。

法新社報導，女王被拍到身穿萊姆綠夾克，戴著帽子坐在一輛Range Rover車內，參加在溫莎大公園諸聖皇家 禮拜堂（Royal Chapel of All Saints）舉行的皇家受洗儀式。

女王17日才接見英國最高階軍官，這是她身體微恙數周來，首度公開露面。

女王14日因背部扭傷，未依照原定行程出席國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。在那之前，她已取消多場公開露面行程，讓人更擔心她的健康狀況。

今天受洗的是安妮公主（Princess Anne）女兒薩拉公主（Zara Tindall）的兒子，以及安德魯王子（Prince Andrew）女兒尤吉尼公主（Princess Eugenie）的兒子。

根據白金漢宮（Buckingham Palace）消息來源，參加這場私人儀式的有王室直系成員，以及王室的密友。