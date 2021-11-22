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BBC紀錄片將揭露威廉、哈利媒體戰 女王「很不舒服」

記者蘇詠智／綜合21日電
利（左）與威廉互相扯對方後腿，已經是公開的秘密。（Getty Images）
利（左）與威廉互相扯對方後腿，已經是公開的秘密。（Getty Images）

英國威廉哈利王子這對曾感情親密的手足，近一年來關係緊張，數度在媒體上隔空別苗頭。雖然英國王室極力否認成員間關係不睦，但BBC最近打算播出紀錄片揭開假面具，讓王室相當不滿，據傳95歲的英國女王伊麗莎白二世打算和查理王儲、威廉王子一同抗議，要求BBC須先讓他們過目播出內容。

根據英國媒體報導，BBC將播出的紀錄片「王子們與媒體」（The Princes and the Press）由自稱共和派的阿莫拉金主導，他過去就曾稱王室的存在非常荒謬，讓王室對他警覺心甚高，懷疑這節目背後別有目的。

據報導，英女王對相關內容及企圖「很不舒服」，王室表明BBC若不先讓他們過目，將要採取抵制，未來BBC的需求他們將不予配合。雖然可能給外界「公然先審後播」的不良觀感，王室仍堅稱至少看過之後他們才能評價節目內容，對他們才算公平。

哈利（左起）和妻子梅根在歐普拉專訪中大爆英王室內幕，激怒王室。（路透資料照片）
哈利（左起）和妻子梅根在歐普拉專訪中大爆英王室內幕，激怒王室。（路透資料照片）

另據香港電台報導，早前因遵守醫囑休養數周而缺席數個大型活動的英女王，近日參加兩名曾孫的受洗儀式。據報導，儀式在過去是王室狩獵場的溫莎大公園舉行，為私人形式，只有王室成員及部分密友受邀出席。英女王共有12名曾孫，這次接受洗禮的兩名曾孫，分別只有八個月和九個月大。

英女王上月曾經留院一晚接受身體檢查，出院後在醫生建議下，取消多項公開活動，健康狀況引起關注；她上周恢復處理公務，在溫莎城堡接見即將卸任的國防參謀長卡特。

英國女王 威廉 哈利

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