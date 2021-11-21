哈利梅根美國地位不保？傳威廉凱特將出訪「奪地盤」

凱特的「皇室好媳婦」形象穩固，英國媒體有信心在美國也會大受歡迎。（路透資料照片）

英國 皇室成員間的愛恨情仇，有如在全球民眾眼前上演的超級肥皂劇。自從哈利王子與妻子梅根 去年前進美國 建立新生活後，基本上兩人再也沒有一起返回英國，梅根在主場如魚得水，聲勢甚至壓過丈夫。不過，英國八卦刊物報導，威廉和凱特極可能出訪美國，而英國民眾有信心，兩人在美國將大出鋒頭，威脅哈利梅根的人氣。

綜合媒體報導，哈利和梅根在英國不受歡迎，因為他們不甘心做為未來英國國王、王后威廉與凱特的陪襯，要求在皇室不能受到差別待遇。然而，兩人待遇其實和真正的平民百姓相較，處境不算太差，讓許多英國人沒辦法接受哈利和梅根的種種「叛逆」行為，也把他們試圖糾正部分英國王室積習的動作，看成是對國家的背叛。

在梅根與哈利今年3月的歐普拉電視專訪播出後，英國民眾的怒氣衝到最高點，促使夫妻倆斷絕回英念頭，以美國為主要發展根據地。不過若威廉與凱特出訪美國，兩對夫妻「同場」，英國民眾有信心威廉、凱特不論在哪個地區都受到歡迎，有機會在媒體關注上瓜分哈梅的人氣。

威廉（左起）、凱特被傳有可能出訪美國，直接與梅根、哈利較勁。（路透資料照片）

除去英國人對於自家王室感覺良好的預想外，威廉、凱特並未被美國人仇視，在美國人氣上揚的機會不是沒有，哈利和梅根是有理由要先想好應對之策。不過要說他們已經緊張到七上八下也言過其實，畢竟威廉和凱特是否訪美還沒正式拍板定案；再者兩人要是按一般的官式訪問行程，會以華盛頓特區、紐約等地為主，哈利和梅根的生活範圍在西岸的洛杉磯一帶，「狹路相逢」的機率不大。