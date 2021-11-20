英女王手發紫健康引疑慮 梅根卻在美國學貓叫

英國女王（右）17日在溫莎堡接見國防參謀長卡特，一雙紫手引起關注。（美聯社）

龍體疑似欠安的英國女王 伊莉莎白二世睽違一個多月後重新出席活動，但雙手發紫引起外界對她健康更大的疑慮。

95歲的女王17日在溫莎堡接見本月底即將卸任的英國國防參謀長卡特上將時，被拍到雙手呈現紫色。

「莎士比亞」醫學中心醫師威瑪解釋：「可能是雷諾氏現象或者單純是凍到發紫。」溫莎堡目前溫度大約為攝氏13度。

雷諾氏現象（Raynaud Phenomenon）是一種對寒冷或情緒壓力明顯的血管過度反應。 臨床表現是肢體末梢會有界線分明的皮膚變色。 肢體末梢會因缺血，變成白色、紫色，嚴重時甚至會造成組織壞疽，最後導致截肢。

雷諾氏現象好發年紀在15至25歲間。發生在晚年，通常伴隨其他疾病，像是類風濕性關節炎或者甲狀腺出問題。

另外，英國哈利 王子之妻梅根 近日參加最後一季的「艾倫秀」擔任來賓，還在艾倫從隱藏式耳機下的指令中，當街用奶瓶喝奶、學貓叫還直呼：「我的胸部喜歡辣醬。」看似親民、不計形象搞笑，但在視她如眼中釘的英國媒體描繪下，她有如跳梁小丑，完全讓皇室尷尬。

梅根與艾倫的訪談中聊到老公哈利禁止她在懷孕時跳舞，又提到她前陣子所發行童書繪本，以及她接下來要推動的計畫，把自我宣傳巧妙置入其中，這在美國司空見慣，但對英國皇室成員而言，並沒有「與民眾沒距離」到這種程度，看起來似乎有些不得體，英國媒體當然也把握機會調侃梅根是個「喵喵叫」的公爵夫人，在艾倫面前講到剛開始當演員時有多辛苦，也引來英國網友砲轟她根本念的都是貴族學校，根本不是真的從小到大都很苦。

細心的觀眾可以從梅根的言談中聽出一些重要線索，就像是她稱哈利的堂妹尤琴妮公主是好朋友，顯然在英國皇室她與哈利還沒有把親戚全部得罪光，至少尤琴妮仍然是他們的強力後盾。