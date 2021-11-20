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英女王手發紫健康引疑慮 梅根卻在美國學貓叫

編譯中心／綜合19日電
英國女王（右）17日在溫莎堡接見國防參謀長卡特，一雙紫手引起關注。（美聯社）
英國女王（右）17日在溫莎堡接見國防參謀長卡特，一雙紫手引起關注。（美聯社）

龍體疑似欠安的英國女王伊莉莎白二世睽違一個多月後重新出席活動，但雙手發紫引起外界對她健康更大的疑慮。

95歲的女王17日在溫莎堡接見本月底即將卸任的英國國防參謀長卡特上將時，被拍到雙手呈現紫色。

「莎士比亞」醫學中心醫師威瑪解釋：「可能是雷諾氏現象或者單純是凍到發紫。」溫莎堡目前溫度大約為攝氏13度。

雷諾氏現象（Raynaud Phenomenon）是一種對寒冷或情緒壓力明顯的血管過度反應。 臨床表現是肢體末梢會有界線分明的皮膚變色。 肢體末梢會因缺血，變成白色、紫色，嚴重時甚至會造成組織壞疽，最後導致截肢。

雷諾氏現象好發年紀在15至25歲間。發生在晚年，通常伴隨其他疾病，像是類風濕性關節炎或者甲狀腺出問題。

另外，英國哈利王子之妻梅根近日參加最後一季的「艾倫秀」擔任來賓，還在艾倫從隱藏式耳機下的指令中，當街用奶瓶喝奶、學貓叫還直呼：「我的胸部喜歡辣醬。」看似親民、不計形象搞笑，但在視她如眼中釘的英國媒體描繪下，她有如跳梁小丑，完全讓皇室尷尬。

梅根與艾倫的訪談中聊到老公哈利禁止她在懷孕時跳舞，又提到她前陣子所發行童書繪本，以及她接下來要推動的計畫，把自我宣傳巧妙置入其中，這在美國司空見慣，但對英國皇室成員而言，並沒有「與民眾沒距離」到這種程度，看起來似乎有些不得體，英國媒體當然也把握機會調侃梅根是個「喵喵叫」的公爵夫人，在艾倫面前講到剛開始當演員時有多辛苦，也引來英國網友砲轟她根本念的都是貴族學校，根本不是真的從小到大都很苦。

細心的觀眾可以從梅根的言談中聽出一些重要線索，就像是她稱哈利的堂妹尤琴妮公主是好朋友，顯然在英國皇室她與哈利還沒有把親戚全部得罪光，至少尤琴妮仍然是他們的強力後盾。

英國女王 哈利 梅根

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